Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prabowo: Ditemukan Truk Isinya Alat-alat untuk Membakar

M Ilham Ramadhan Avisena
01/9/2025 17:17
Prabowo: Ditemukan Truk Isinya Alat-alat untuk Membakar
Presiden Prabowo Subianto.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan aparat wajib memberi ruang bagi demonstrasi yang berlangsung secara damai dan sesuai aturan hukum.

"Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang," ujarnya seusai mengunjungi RS Polri, Jakarta, Senin (1/9). 

Prabowo menekankan, undang-undang telah mengatur tata cara demonstrasi, mulai dari kewajiban mengantongi izin hingga batas waktu penyampaian aspirasi pada pukul 18.00 WIB.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Namun, Prabowo mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa sebagian aksi belakangan ini bukan lagi sekadar unjuk rasa damai. Ia menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan adanya kelompok yang membawa petasan berdaya ledak tinggi hingga bahan bakar untuk menimbulkan kerusuhan.

"Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ini sudah menurut saya memang-memang sudah rusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar," tuturnya. 

Prabowo juga menyoroti serangan terhadap gedung-gedung DPR dan DPRD yang menurutnya merupakan simbol demokrasi dan kedaulatan negara. Tindakan anarkis itu dinilai sebagai upaya untuk mengganggu pembangunan nasional dan merusak kehidupan masyarakat.

Baca juga : Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok

"Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan," kata dia. 

Presiden menegaskan pemerintahannya berkomitmen membela kepentingan rakyat kecil. Ia mengaku telah melibatkan para pengusaha besar agar berperan dalam menciptakan lapangan kerja, sementara negara berfokus pada perlindungan masyarakat lemah.

Meski menilai adanya aktor terencana di balik kericuhan, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia memastikan akan bersikap tegas dalam menjaga ketertiban dan menegakkan konstitusi.

"Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan," pungkas Prabowo. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved