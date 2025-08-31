Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok

Presiden Prabowo Subianto.(Antara Foto)

PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.

"Karena dinamika di dalam negeri bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip pada Minggu (31/8).

Hal lain yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk membatalkan kunjungan ke Tiongkok ialah adanya agenda lain yang dinilai lebih strategis. Prabowo diketahui akan menyampaikan pidato dalam dalam The United Nation General Assembly (UNGA) ke-80 pada 23 September 2025.

"Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York, yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok," tutur Prasetyo.

Untuk itu, lanjutnya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok lantaran tidak dapat memenuhi undangan yang disampaikan oleh pemerintah Xi Jinping.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," pungkas Prasetyo. (H-4)