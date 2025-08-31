Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membenarkan adanya undangan tersebut.
"Betul-betul (ketum parpol-parpol diundang)," ujar Herman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).
Meski begitu, Herman tidak merinci kapan tepatnya para ketua umum parpol akan berkumpul di Istana. Ia hanya menyebut undangan itu sudah disampaikan dan pertemuan akan digelar dalam waktu dekat.
Terkait agenda pembahasan, Herman enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia juga tidak membenarkan kabar yang menyebut pertemuan ini akan membahas situasi keamanan di sejumlah wilayah.
"Saya belum tau, hanya ada undangan untuk hadir ke sini," tandasnya. (P-4)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.
Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana ke Beijing, Tiongkok, pada awal September 2025. Keputusan diambil karena dinamika dan situasi dalam negeri yang memanas di sejumlah daerah
SEBANYAK 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam sepakat mendukung Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam mengajak masyarakat kembali tenang.
Kapolri, Panglima TNI dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang dapat tercapai di akhir tahun.
