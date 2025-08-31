Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana

Presiden Prabowo Subianto(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membenarkan adanya undangan tersebut.

"Betul-betul (ketum parpol-parpol diundang)," ujar Herman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).

Meski begitu, Herman tidak merinci kapan tepatnya para ketua umum parpol akan berkumpul di Istana. Ia hanya menyebut undangan itu sudah disampaikan dan pertemuan akan digelar dalam waktu dekat.

Terkait agenda pembahasan, Herman enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia juga tidak membenarkan kabar yang menyebut pertemuan ini akan membahas situasi keamanan di sejumlah wilayah.

"Saya belum tau, hanya ada undangan untuk hadir ke sini," tandasnya. (P-4)