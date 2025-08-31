Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana

Kautsar Widya Prabowo 
31/8/2025 12:44
Presiden Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana
Presiden Prabowo Subianto(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membenarkan adanya undangan tersebut.

"Betul-betul (ketum parpol-parpol diundang)," ujar Herman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).

Baca juga : Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Meski begitu, Herman tidak merinci kapan tepatnya para ketua umum parpol akan berkumpul di Istana. Ia hanya menyebut undangan itu sudah disampaikan dan pertemuan akan digelar dalam waktu dekat.

Terkait agenda pembahasan, Herman enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia juga tidak membenarkan kabar yang menyebut pertemuan ini akan membahas situasi keamanan di sejumlah wilayah.

"Saya belum tau, hanya ada undangan untuk hadir ke sini," tandasnya. (P-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved