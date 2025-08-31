DPR Bakal Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mencabut sejumlah kebijakan, termasuk mengenai tunjangan bagi anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Itu merupakan respons atas tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri," kata Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR itu, lanjut Kepala Negara, merupakan hasil dari pembicaraan yang dilakukan bersama. Paralel dengan itu, para ketua umum partai politik juga telah mencabut atau menonaktifkan anggotanya yang dinilai memicu kemarahan publik dari DPR.
Para pimpinan fraksi di DPR dan ketua umum partai politik juga sepakat untuk mendorong dan meminta para anggotanya lebih peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat.
"Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Prabowo.
Kepala Negara juga menyampaikan, dirinya terus memonitor perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta dan kota-kota lain. Negara, imbuh Prabowo, menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat selama tidak mengganggu kepentingan umum. (P-4)
Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU P2SK.
Agenda kunjungan kerja Komisi XI dan Panja revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ke Australia dilaksanakan bersma dengan mitra kerja.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, UIN Sunan Kalijaga DIY harus bisa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan.
Netralitas TNI tersebut ditunjukkan dengan membangun posko netralitas sesuai instruksi panglima TNI untuk menerima aduan masyarakat jika ada indikasi ketidaknetralan pada TNI.
PEMERINTAH Tiongkok menentang keras rencana kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, negara menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat.
KEPOLISIAN diperintahkan untuk terbuka dan transparan dalam proses penegakkan hukum terhadap anggotanya yang melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring (online) yang tewas
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.
Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana ke Beijing, Tiongkok, pada awal September 2025. Keputusan diambil karena dinamika dan situasi dalam negeri yang memanas di sejumlah daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved