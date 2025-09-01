TNI dan Polri Gelar Patroli Gabungan Berskala Besar di Kota Magelang

Patroli Gabungan TNI dan Polri di Kota Magelang, Jawa Tengah(Tosiani/MI.)

POLRES Magelang Kota dan Kodim 0705 Magelang menggelar patroli gabungan skala besar, Senin (1/9/2025). Tujuannya menjaga kondusifitas di Kota Magelang, Jawa Tengah setelah aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Kegiatan dipimpin oleh Dandim 0705 Magelang, Letkol Inf. Afrizal Rakhman dan Kapolres Magelang Kota, AKBP Anita Indah Setyaningrum. Para prajurit TNI Polri dengan menggunakan kendaraan dinas berpatroli di wilayah kota.

Dandim dan Kapolres turut mengimbau kepada masyarakat agar bersinergi menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing.

"Mari jaga Kota Magelang tetap aman dan damai,"cetus Dandim 0705 Magelang Letkol Inf Afrizal Rakhman.

Hal senada diungkapkan Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum. Ia mengajak generasi muda memahami bahwa setiap tindakan negatif dapat menghancurkan masa depan, bukan hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi harapan orang tua serta lingkungan sekitar. (H-4)