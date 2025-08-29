Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Kendaraan yang Dibeli dari Keringat Rakyat Melindas Driver Ojol, Prabowo Perintahkan Ini

Kautsar Widya Prabowo 
29/8/2025 16:04
Kendaraan yang Dibeli dari Keringat Rakyat Melindas Driver Ojol, Prabowo Perintahkan Ini
Presiden Prabowo Subianto.(Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto megaku terkejut dan kecewa atas tindakan anggota Polri yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Presiden telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus ini dapat diusut secara transparan.

"Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan," ujar Prabowo dalam keterangan video, Jumat (29/8).

Prabowo juga meminta tujuh anggota Polri yang terlibat dapat bertanggung jawab secara penuh. Ia ingin ada sanksi tegas.

"Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," jelas Prabowo.

Prabowo juga meminta masyarakat tenang. Masyarakat diminta percaya kepada pemerintah.

"Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti," tandas Prabowo. (Bob/P-3)
 

 



Editor : Cahya Mulyana
