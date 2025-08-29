Kendaraan yang Dibeli dari Keringat Rakyat Melindas Driver Ojol, Prabowo Perintahkan Ini

Presiden Prabowo Subianto.(Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto megaku terkejut dan kecewa atas tindakan anggota Polri yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Presiden telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus ini dapat diusut secara transparan.

"Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan," ujar Prabowo dalam keterangan video, Jumat (29/8).

Prabowo juga meminta tujuh anggota Polri yang terlibat dapat bertanggung jawab secara penuh. Ia ingin ada sanksi tegas.

Baca juga : Rais Aam PBNU Imbau Jaga Perdamaian usai Tragedi Pelindasan Affan Kurniawan oleh Barracuda Brimob

"Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," jelas Prabowo.

Prabowo juga meminta masyarakat tenang. Masyarakat diminta percaya kepada pemerintah.

"Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti," tandas Prabowo. (Bob/P-3)

