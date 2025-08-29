Kendaraan yang Dibeli dari Keringat Rakyat Melindas Driver Ojol, Prabowo Perintahkan Ini

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Prabowo Subianto megaku terkejut dan kecewa atas tindakan anggota Polri yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Presiden telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus ini dapat diusut secara transparan.
"Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan," ujar Prabowo dalam keterangan video, Jumat (29/8).
Prabowo juga meminta tujuh anggota Polri yang terlibat dapat bertanggung jawab secara penuh. Ia ingin ada sanksi tegas.
"Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," jelas Prabowo.
Prabowo juga meminta masyarakat tenang. Masyarakat diminta percaya kepada pemerintah.
"Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti," tandas Prabowo. (Bob/P-3)
Hingga Jumat malam pukul 19.00 WIB, sebagian pengunjuk rasa masih terlihat berada di lokasi, tetap bertahan di depan Mako Brimob tersebut.
Sugeng mengatakan anggota Brimob tersebut jelas melakukan kesalahan prosedur pengamanan gedung DPR RI sebagai obyek vital.
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) terekam mendatangi area yang diduga markas/asrama Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam.
Polri dapat menjadi sahabat dua pihak, DPR dan pengunjuk rasa, yang berperan membawa dan mengawal utusan demonstran bertemu pimpinan DPR atau yang ditugaskan.
JK juga meminta kepolisian untuk mengadili dan menindak tegas anggota yang terlibat dalam insiden tersebut ataupun pihak yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan.
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
