Aksi Massa di Brimob Kwitang Berlanjut Hingga Malam, Terjadi Bentrokan

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Demo di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, terus berlanjut hingga malam hari dengan massa tetap bertahan meski petugas Brimob berupaya membubarkan pengunjuk rasa menggunakan tembakan gas air mata.
Hingga Jumat malam pukul 19.00 WIB, sebagian pengunjuk rasa masih terlihat berada di lokasi, tetap bertahan di depan Mako Brimob tersebut.
Meskipun diguyur hujan gerimis yang sempat turun, aksi demonstrasi tidak mereda, pengunjuk rasa dengan aparat Brimob terus bersitegang.
Ketegangan meningkat saat massa dan petugas Brimob terlibat saling serang, di mana aparat menembakkan gas air mata, sementara pengunjuk rasa membalas dengan kembang api serta lemparan batu ke arah petugas.
Kondisi tersebut membuat suasana di sekitar Mako Brimob semakin memanas, dengan jalanan dipenuhi kepulan gas air mata serta suara letupan kembang api yang digunakan massa untuk menyerang petugas Brimob.
Kendati demikian, sebagian massa mulai berangsur membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB, meski begitu masih ada kelompok yang bertahan dan terus bentrok dengan petugas Brimob.
Dalam aksi unjuk rasa itu, terlihat sebuah mobil dan kendaraan roda dua hangus terbakar. Bahkan sebuah gedung yang berada di depan Mako itu juga terbakar, beruntung tim petugas Damkar dibantu TNI memadamkan api di gedung itu.
Sebelumnya, massa pengemudi ojek online mendatangi markas Brimob di kawasan tersebut pada Jumat pagi atas reaksi kematian rekan mereka, Affan Kurniawan yang diduga dilindas rantis Brimob pada Kamis (28/8) malam.(Ant/P-1)
Dua unit mobil tim pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah gedung di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, di sela demonstrasi berlangsung ricuh.
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) terekam mendatangi area yang diduga markas/asrama Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam.
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Pantauan di lokasi, terbakarnya motor tersebut terjadi usai para demonstran merangsek ke depan gerbang Gedung Negara Grahadi sisi sebelah timur, hingga mendobrak gerbang.
Sembari bara api membesar, terpantau sejumlah pengunjuk rasa lain berupaya merusak kamera pengawas yang terpasang di depan gerbang Polda Metro Jaya dengan tongkat panjang.
Dua unit mobil tim pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah gedung di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, di sela demonstrasi berlangsung ricuh.
Kapolra Riau, Irjen Herry Heryawan, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved