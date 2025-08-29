Aksi Massa di Brimob Kwitang Berlanjut Hingga Malam, Terjadi Bentrokan

Warga mengambil pintu bangkai mobil yang hangus terbakar saat aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh mobil rantis Brimob di Kwitang, Jakarta, hari ini.(ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

Demo di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, terus berlanjut hingga malam hari dengan massa tetap bertahan meski petugas Brimob berupaya membubarkan pengunjuk rasa menggunakan tembakan gas air mata.

Hingga Jumat malam pukul 19.00 WIB, sebagian pengunjuk rasa masih terlihat berada di lokasi, tetap bertahan di depan Mako Brimob tersebut.

Meskipun diguyur hujan gerimis yang sempat turun, aksi demonstrasi tidak mereda, pengunjuk rasa dengan aparat Brimob terus bersitegang.

Ketegangan meningkat saat massa dan petugas Brimob terlibat saling serang, di mana aparat menembakkan gas air mata, sementara pengunjuk rasa membalas dengan kembang api serta lemparan batu ke arah petugas.

Kondisi tersebut membuat suasana di sekitar Mako Brimob semakin memanas, dengan jalanan dipenuhi kepulan gas air mata serta suara letupan kembang api yang digunakan massa untuk menyerang petugas Brimob.

Kendati demikian, sebagian massa mulai berangsur membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB, meski begitu masih ada kelompok yang bertahan dan terus bentrok dengan petugas Brimob.

Dalam aksi unjuk rasa itu, terlihat sebuah mobil dan kendaraan roda dua hangus terbakar. Bahkan sebuah gedung yang berada di depan Mako itu juga terbakar, beruntung tim petugas Damkar dibantu TNI memadamkan api di gedung itu.

Sebelumnya, massa pengemudi ojek online mendatangi markas Brimob di kawasan tersebut pada Jumat pagi atas reaksi kematian rekan mereka, Affan Kurniawan yang diduga dilindas rantis Brimob pada Kamis (28/8) malam.(Ant/P-1)