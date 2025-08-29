Demo di Depan Mako Brimob, Massa Lempar Bom Molotov Dibalas Tembakan Gas Air Mata

Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di depan Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah(ANTARA FOTO/Aji Styawan)

AKSI demonstran di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, berlangsung hingga malam hari dengan massa melempar bom molotov, sementara petugas Brimob menembakkan gas air mata membubarkan pengunjuk rasa itu.

Pantauan ANTARA Jumat malam sekitar pukul 21.40 WIB memperlihatkan situasi memanas, ketika massa pengunjuk rasa dan petugas Brimob terlibat saling serang dengan rentetan lemparan benda berbahaya dan gas air mata.

Meski digempur gas air mata, sebagian massa pengunjuk rasa tetap bertahan di lokasi, bertahan dengan melemparkan berbagai benda, termasuk kembang api dan bom molotov ke arah petugas Brimob.

Hingga kini, aparat Brimob terus melakukan upaya pembubaran massa dengan tembakan gas air mata, sementara situasi sekitar Mako Brimob Kwitang tetap mencekam dan belum sepenuhnya terkendali.

Di sisi lain, petugas medis terlihat membantu sebagian massa yang terdampak adanya gas air mata.

Aksi demonstran Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat terus berlangsung hingga malam hari. Dalam unjuk rasa itu, sebagian massa sebelumnya berangsur membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB, meskipun begitu masih ada kelompok yang bertahan dan terus bentrok dengan petugas Brimob.

Dalam suasana unjuk rasa tersebut terlihat sebuah mobil dan kendaraan roda dua hangus terbakar. Bahkan sebuah gedung yang berada di depan Mako itu juga terbakar, beruntung tim petugas pemadam kebakaran dibantu TNI memadamkan api di gedung itu.

Sebelumnya, massa dari gabungan pengemudi ojek online mendatangi markas Brimob di kawasan tersebut pada Jumat pagi atas reaksi kematian rekan mereka, Affan Kurniawan yang diduga dilindas rantis Brimob pada Kamis (28/8) malam. (Ant)