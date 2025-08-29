Prabowo Sebut Ada Kelompok Ingin Ciptakan Huru-Hara

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk waspada. Pasalnya, ia melihat ada kelompok-kelompok yang ingin membuat kerusuhan di Indonesia.
"Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada. Ada unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan video, Jumat (29/9).
Prabowo pun mempersilakan kepada masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi. Ia berjanji akan serap segala aspirasi.
"Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan belasungkawa atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Ia pastikan kehidupan keluarga korban akan ditanggung pemerintah.
"Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sudah dalam-dalamnya," pungkas Prabowo. (Bob/P-3)
Prabowo juga meminta tujuh anggota Polri yang terlibat dapat bertanggung jawab secara penuh. Ia ingin ada sanksi tegas.
