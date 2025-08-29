KPK Duga Masih Ada Penerimaan Lain yang Masuk ke Noel Ebenezer

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.(MI/Usman Iskandar)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya sejumlah uang terkait tindak pidana rasuah lain yang diterima eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Penyidik menerapkan pasal penerimaan gratifikasi terhadapnya.

“Diduga ada penerimaan-penerimaan lain (ke Noel), makanya kita juga menggunakan Pasal 12 B (tentang gratifikasi),” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati. Aliran dana lain kini masih dalam pencarian. Asep menegaskan KPK berhak mengusut tindakan rasuah pejabat, meski tidak merugikan negara.

Baca juga : KPK Cari 3 Mobil yang Dibawa Kabur dari Rumah Noel Ebenezer

“Jadi, kami menduga bahwa ada penerimaan-penerimaan lain seperti itu, sehingga diterapkanlah Pasal 12 B, juga seperti gratifikasi,” ujar Asep.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Lalu, Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

Irvian merupakan orang yang banyak menerima uang pemerasan dalam kasus ini. Irvian bahkan disebut ‘sultan’ oleh Noel.

Sebanyak 24 kendaraan sudah disita KPK, atas OTT ini. Barang bukti terkait Noel adalah uang Rp3 miliar dan Motor Ducati berwarna biru. (Can/P-1)