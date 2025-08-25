Immanuel Ebenezer Sempat Nyaleg Melalui Gerindra

Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel (tengah) berpose di depan jurnalis seusai konferensi pers pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta(MI/Usman Iskandar)

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Immanuel Ebenezer sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Gerindra pada pemilihan 2024.

"Kita baru cek kemarin bahwa benar yang bersangkutan itu mencaleg melalui partai Gerindra," kata Dasco kepada pewarta di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Namun dia memastikan, Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai. Dasco juga memastikan akan melakukan kroscek lagi untuk menentukan keanggotaan Noel di Gerindra ke depan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menuturkan bakal mencabur keanggotaan Noel di Gerindra. Itu menyusul penetapan Noel sebagai tersangka di KPK. "Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya," kata dia. (Mir/P-1)