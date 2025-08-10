Tema Resmi HUT ke-80 RI: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Ilustrasi(sekretariat negara)

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan tema untuk peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara peluncuran ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Tahun ini, tema yang diusung adalah “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi menjadi ajakan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan sebagai fondasi utama membangun masa depan Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tema tersebut mencerminkan arah strategis bangsa. Persatuan, menurutnya, adalah kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

“Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah hasrat kita bersama, cita-cita para pendiri bangsa. Dengan persatuan dan kesatuan, kita menjaga kedaulatan dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet RI.

Presiden turut menegaskan 80 tahun kemerdekaan bukanlah sekadar seremoni belaka.Lebih dari itu, momentum ini menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan.

Ia berharap masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan semangat optimisme dan aksi nyata. Tema tahun ini sekaligus menjadi pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para tokoh bangsa, serta nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan persatuan yang telah diwariskan sejak masa perjuangan.

Senada dengan Presiden, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, juga menyampaikan bahwa tema HUT ke-80 RI sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun bangsa yang tangguh dan sejahtera.

“Perayaan kemerdekaan bukan hanya untuk mengenang tanggal bersejarah, tetapi menjadi momentum menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif. Kita ingin bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan maju,” ujar Juri dalam keterangan tertulis Kementerian Sekretariat Negara RI.

Lebih dari sekadar angka, HUT ke-80 RI menjadi penanda ketangguhan bangsa Indonesia dalam melewati berbagai tantangan. Di tengah dinamika global dan kompleksitas persoalan nasional, semangat untuk tetap bersatu adalah modal utama menuju kemajuan.

Melalui tema ini, pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tak hanya mengenang kemerdekaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan. Dengan persatuan sebagai kekuatan utama, Indonesia diyakini mampu melangkah mantap menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi semua. (setkab/Z-2)