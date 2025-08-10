Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tema Resmi HUT ke-80 RI: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Inqilaf Nur Aprilla
10/8/2025 10:16
Tema Resmi HUT ke-80 RI: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju
Ilustrasi(sekretariat negara)

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan tema untuk peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara peluncuran ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Tahun ini, tema yang diusung adalah “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi menjadi ajakan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan sebagai fondasi utama membangun masa depan Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tema tersebut mencerminkan arah strategis bangsa. Persatuan, menurutnya, adalah kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Baca juga : Peran Peremuan Dalam perjuangan Kemerdekaan: Dari Medan Juang hingga Meja Politik

“Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah hasrat kita bersama, cita-cita para pendiri bangsa. Dengan persatuan dan kesatuan, kita menjaga kedaulatan dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet RI.

Presiden turut menegaskan 80 tahun kemerdekaan bukanlah sekadar seremoni belaka.Lebih dari itu, momentum ini menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan.

Ia berharap masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan semangat optimisme dan aksi nyata. Tema tahun ini sekaligus menjadi pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para tokoh bangsa, serta nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan persatuan yang telah diwariskan sejak masa perjuangan.

Baca juga : Rayakan HUT ke-80 RI Tahun dengan Acara yang Meriah di Seluruh Indonesia

Senada dengan Presiden, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, juga menyampaikan bahwa tema HUT ke-80 RI sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun bangsa yang tangguh dan sejahtera.

“Perayaan kemerdekaan bukan hanya untuk mengenang tanggal bersejarah, tetapi menjadi momentum menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif. Kita ingin bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan maju,” ujar Juri dalam keterangan tertulis Kementerian Sekretariat Negara RI.

Lebih dari sekadar angka, HUT ke-80 RI menjadi penanda ketangguhan bangsa Indonesia dalam melewati berbagai tantangan. Di tengah dinamika global dan kompleksitas persoalan nasional, semangat untuk tetap bersatu adalah modal utama menuju kemajuan.

Melalui tema ini, pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tak hanya mengenang kemerdekaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan. Dengan persatuan sebagai kekuatan utama, Indonesia diyakini mampu melangkah mantap menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi semua. (setkab/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved