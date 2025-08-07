Eks Stafsus Nadiem Ainun Naim Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Korupsi Google Cloud

Logo KPK.(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ainun Naim pada Rabu, 6 Agustus 2025. Namun, Ainun tidak memenuhi panggilan itu.

“Sampai saat ini belum (hadir),” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Butuh Klarifikasi?

Ainun sejatinya mau diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Alasan ketidakhadiran eks anak buah Nadiem itu tidak dirinci KPK.

Baca juga : Nadiem Makarim Penuhi Panggilan KPK

“Ini pemanggilan Ainun Naim. (Akan dimintai keterangan) terkait dengan apa? Terkait dengan pengadaan Google Cloud ya,” ucap Asep.

Awal Penyelidikan?

Sebelumnya, KPK membuka penyelidikan dugaan rasuah pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Perkara itu awalnya terkait pengadaan sistem Chromebook, dan Google Cloud, namun, harus dipisah karena sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Chromebook-nya sudah pisah (ditangani Kejagung), ada Google Cloud dan lain-lain (yang masih ditangani KPK), bagian dari itu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin, 21 Juli 2025.

KPK tidak bisa mengusut kasus korupsi yang sudah ditangani penegak hukum lain. Karena Kejagung sudah menetapkan tersangka, dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook harus dipisah, dengan Google Cloud. (Can/P-3)