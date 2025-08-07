Nadiem Makarim Penuhi Panggilan KPK

Headline
Candra Yuri Nuralam
07/8/2025 10:54
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

MANTAN Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis (7/8). Nadiem bakal memberikan keterangan soal kasus dugaan rasuah terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Nadiem tiba ditemani sejumlah pengacara, salah satunya yakni Hotman Paris. Eks Mendikbudristek itu tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaannya kali ini.

Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. Ini merupakan kali pertama Nadiem dimintai keterangan.

Awal Perkara?

Sebelumnya, KPK membuka penyelidikan dugaan rasuah pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Perkara itu awalnya terkait pengadaan sistem Chromebook, dan Google Cloud, namun, harus dipisah karena sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Chromebook-nya sudah pisah (ditangani Kejagung), ada Google Cloud dan lain-lain (yang masih ditangani KPK), bagian dari itu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (21/7).

KPK tidak bisa mengusut kasus korupsi yang sudah ditangani penegak hukum lain. Karena Kejagung sudah menetapkan tersangka, dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook harus dipisah, dengan Google Cloud. (Can/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
