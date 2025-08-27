Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Hari Ini terkait Korupsi Jalur Kereta Api

Ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8).

“Informasi yang kami terima, pemeriksaan rencananya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (26/8).

KPK meyakini Sudewo akan memenuhi panggilan tersebut setelah sebelumnya berhalangan hadir, pada Jumat (22/8). Dia dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kasus itu mencakup proyek pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.

“Kami percaya yang bersangkutan akan hadir, apalagi penjadwalan ulang ini merupakan permintaan langsung dari saudara SDW,” jelas Budi.

Nama Sudewo sebelumnya juga muncul dalam sidang kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023, dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan. (Ant/E-3)