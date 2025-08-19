Update Status Bupati Sudewo Seusai Upaya Pemakzulan dari DPRD Pati

Ilustrasi.(MI)

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan Bupati Pati, Sudewo, masih berstatus aktif. Hal ini terkait langkah pemakzulan terhadap kader Partai Gerindra tersebut.

"Masih aktif sejauh ini," ujar Bima di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.

Bakal Dipanggil?

Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi. Namun, ia menegaskan Sudewo telah mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi," beber Bima.

Jadi Pelajaran?

Lebih lanjut, Bima menegaskan kasus yang menimpa Sudewo menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah. Khususnya dalam mengeluarkan kebijakan yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

"Semua kebijakan dilakukan dengan proses kehati-hatian, dicermati landasan hukumnya, diperhatikan betul kemampuan rakyat, dan sosialisasinya harus dilakukan semaksimal mungkin," tandas Bima. (Bob/P-3)