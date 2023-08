Kepala BNN Lakukan Kunjungan Kerja ke Prancis

KEPALA Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Prancis. Petrus bersama jajarannya, juga menyambangi markas Financial Action Task Force (FATF) di Paris.

FATF merupakan organisasi internasional yang fokus kepada upaya pemberantasan pencucian uang, pendanaan terrorisme serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Petrus berdiskusi dengan Executive Secretary FATF, Violaine Clerc, terkait upaya Indonesia dalam menjadi negara anggota FATF. Hadir pula Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar yang menginisiasi pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Petrus menyampaikan, selama tiga tahun terakhir, BNN telah menangani 62 kasus TPPU terkait narkotika dengan 70 tersangka dan nilai aset yang disita sebesar Rp331,8 miliar. Oemar juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kejahatan Narkotika.

Sementara Clerc mengapresiasi keberhasilan BNN dalam menangani TPPU. Pihaknya juga mendukung upaya Indonesia dalam merangkul para pihak agar Indonesia dapat melaju terus sebagai anggota FATF.

"Kelompok Kerja Ahli (Expert Working Group) bekerja secara independen untuk dapat memutuskan keanggotaan suatu negara setelah persyaratan minimal telah dipenuhi," ujar Clerc.

Sebelumnya, pada Senin (28/8), Petrus bertemu dengan Wakil Kepala Anti Narkotika Office anti-stupéfiants (OFAST), Christian de Rocquigny du Faye.

Kemudian pada Selasa (29/8) Petrus melangsungkan pertemuan dengan The Interministerial Mission for Combating drugs and Addictive Behaviors (Mildeca) yang merupakan kantor lintas kementerian dalam menangani isu terkait narkotika dan adiksi di Prancis. (Z-6)