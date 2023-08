Mendagri Dorong Peningkatan Kerja Sama Pendidikan dengan Singapura

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong peningkatan kerja sama dengan Pemerintah Singapura. Terutama dalam bidang pendidikan.

"Saya menyampaikan menawarkan (kerja sama) academic to goverment," ujar Tito usai menghadiri Nanyang Technological University (NTU) Singapore-Indonesia Dialogue on Technology, Innovation, and Entrepreneurship, di Pullman, Jakarta, Sabtu (26/8).

Tito mengungkap pentingnya kerja sama pendidikan dengan Singapura. Mayoritas perguruan tinggi di negara tersebut masuk dalam rangking 20 hingga 50 dunia.

"National University of Singapore (NUS) selalu top 20 kemudian NTU top 50, kemudian ada Singapore Management University (SMU), banyak sekali," jelasnya.

Singapura, kata Tito, harus melihat Indonesia sebagai pelung yang menjanjikan dalam mengembangkan sektor pendidikan. Sebab, Singapura dapat ikut memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagai bahan penelitian.

"Singapura bagus untuk edukasi tapi gak punya lab yang natural. Indonesia punya natural lab, maritim yang luas ada mountain, ada rivers,ada lake macem-macem lah, kita berkolaborasi," jelasnya.

Alumni NTU itu mengingatkan kerja sama dalam bidang pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Sehingga dapat melahirkan terbosan yang bermanfaat untuk masyarakat Tanah Air.

