Sekretariat Bersama Koalisi Perubahan Segera Dideklarasikan

PERTEMUAN Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut langkah deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai capres oleh PKS, Kamis (23/2). Ini membuka keran besar percepatan puncak deklarasi Koalisi Perubahan.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Sekretariat Bersama Koalisi Perubahan akan segera dideklarasikan awal bulan mendatang. "Sarat formil maupun materiil sudah matang. Sekretariat Perubahan sudah ada tempat. Insyaallah awal Maret kami akan mengumumkan beberapa hal secara bersama-sama ke publik terkait dengan Sekretariat Perubahan, koalisi, dan lain sebagainya," ucap Willy, Jumat (24/2).

Menurutnya, sedini mungkin Koalisi Perubahan segera merampungkan penyatuan ini sehingga tentu publik yang akan diuntungkan. "Apalagi setelah kemarin deklarasi PKS ya tinggal kami lagi mencari tanggal kapan yang pas untuk kami akan mendeklarasikan bersama-sama," lanjutnya.

Menyoal cawapres yang hingga saat ini belum naik ke permukaan, Willy menyampaikan Koalisi Perubahan saat ini tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Ketiga partai sudah sepakat untuk menyerahkan pilihan kepada Anies Baswedan langsung.

"Tentu selaras dengan kehendak publik, kita ingin yang terbaik untuk republik ini. Siapa yang kemudian publik anggap paling pantas dan paling kapabel paling cocok yang akan mendampingi Anies," lanjut Willy.

Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan resmi dideklrasikan Partai Nasdem oleh Ketua Umum Partai Surya Paloh 3 Oktober 2022 dengan tagline Why Not the Best. (OL-14)