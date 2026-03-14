Sambut Musim Mudik Lebaran, MG Siapkan Program Layanan Aftersales Spesial bagi Pelanggan

[Ki-Ka] After Sales Manager MG Motor Indonesia, Arie Bowo; Chief Executive Officer MG Motor Indonesia, Jason Huang; Product & Marketing Director MG Motor Indonesia, Jimmy Zhang; dan Head of Marketing MG Motor Indonesia Harry Kurniawan. (DOK MG MOTOR INDONESIA )

MENYAMBUT momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026, Morris Garages (MG) Motor Indonesia menghadirkan program layanan purna jual spesial bertajuk SMILE 2026 (Senyum MG di Hari Lebaran). Program tersebut dirancang untuk memastikan setiap kendaraan MG berada dalam kondisi optimal, sehingga pelanggan dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman bersama keluarga.

Melalui SMILE 2026, MG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung mobilitas pelanggan, khususnya selama periode mudik yang menjadi salah satu momen perjalanan terbesar di Indonesia. Dukungan jaringan dealer resmi MG serta teknisi yang siaga selama musim libur Lebaran dihadirkan untuk memberikan layanan yang responsif bagi pelanggan.

Sebagai bagian dari program tersebut, MG menghadirkan pemeriksaan kendaraan gratis dengan 60 titik pengecekan yang mencakup berbagai komponen penting kendaraan, mulai dari engine system dan fuel system, electrical system, brake system, transmission system, hingga AC system, serta sistem pendukung lainnya. Pemeriksaan ini membantu pelanggan memastikan kondisi kendaraan tetap optimal sebelum melakukan perjalanan jarak jauh.

Program layanan ini berlangsung mulai dari 9 hingga 27 Maret 2026 dan tersedia di seluruh jaringan dealer resmi MG di Indonesia. Pelanggan yang melakukan pemeriksaan kendaraan juga akan mendapatkan souvenir eksklusif MG, selama persediaan masih tersedia.

Selain layanan pemeriksaan kendaraan, MG juga menghadirkan penawaran diskon spesial untuk aksesoris genuine MG hingga 50%, sehingga pelanggan berkesempatan untuk melengkapi kendaraan mereka dengan aksesoris resmi yang dirancang untuk mendukung pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.

Untuk memberikan rasa tenang selama periode libur Lebaran, MG turut menyiapkan dealer dan teknisi siaga selama periode mudik, tepatnya pada 18 hingga 25 Maret 2026. Melalui layanan ini, pelanggan tetap dapat memperoleh dukungan teknis apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan. Layanan ini juga dapat diakses oleh pelanggan dengan menghubungi MG CARE di 0800-1-880-990.

“Melalui program SMILE 2026, kami ingin memastikan setiap pengguna MG dapat menjalani perjalanan mudik dengan rasa aman dan nyaman bersama keluarga. Dukungan layanan purna jual yang komprehensif serta kesiapan jaringan dealer kami menjadi bagian dari komitmen MG untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi setiap pelanggan MG di Indonesia,” ujar After Sales Manager MG Motor Indonesia, Arie Bowo.

Seiring dengan pertumbuhan pengguna di Indonesia, MG juga terus memperluas jaringan dealer resmi sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau oleh pelanggan di berbagai wilayah. Penguatan jaringan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan MG semakin optimal, baik dari sisi produk maupun layanan purna jual.

MG mengundang seluruh pengguna untuk memanfaatkan program SMILE 2026 dengan mengunjungi dealer resmi MG terdekat dan melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan mudik bersama keluarga. Informasi lebih lanjut juga tersedia melalui jaringan dealer resmi MG di seluruh Indonesia serta situs mgmotor.id. (H-1)