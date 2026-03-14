Jeep Perkuat Layanan Aftersales Menyambut Ramadan dan Perjalanan Mudik

Headline
MENYAMBUT periode Ramadan dan mudik Lebaran, PT Indomobil National Distributor, sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Jeep® di Indonesia menghadirkan program layanan purna jual, Jeep Ramadan Siaga, untuk memastikan kenyamanan konsumen selama perjalanan jarak jauh. Melalui inisiatif ini, Jeep ingin memastikan kendaraan konsumen tetap berada dalam kondisi optimal saat digunakan untuk perjalanan mudik bersama keluarga.
“Bagi Jeep, pengalaman kepemilikan juga mencakup layanan purnajual yang memberikan rasa tenang bagi konsumen. Menyambut periode mudik Lebaran tahun ini, kami memperluas dukungan layanan melalui jaringan Bengkel Siaga yang kini hadir di lebih banyak titik dibandingkan tahun sebelumnya, serta berbagai program servis untuk memastikan kendaraan konsumen tetap siap digunakan dalam perjalanan jarak jauh,” ujar Ario Soerjo, Chief Operating Officer Jeep Indonesia.
Melalui program ini, konsumen Jeep dapat menikmati berbagai penawaran servis untuk mempersiapkan kendaraan sebelum perjalanan mudik. Pada periode 2–14 Maret 2026, konsumen dapat memanfaatkan diskon suku cadang hingga 25%. Program ini kemudian dilanjutkan pada periode 30 Maret–11 April 2026 dengan diskon suku cadang hingga 20%.
Sebagai bagian dari Jeep Ramadan Siaga terdapat 10 Bengkel Siaga yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia, yaitu di:
1. Indomobil Trada Nasional – Halim, Jakarta
2. Wahana Wirawan – TB Simatupang, Jakarta
3. Indo Sentosa Trada – Soekarno Hatta, Bandung
4. Wahana Sun Motor – Setiabudi, Semarang
5. Wahana Wirawan – Surabaya
6. Wahana Wirawan – Denpasar
7. Wahana Inti Nusa – Pontianak
8. Wahana Wirawan – Palembang
9. Wahana Megah Putra – Latimojong, Makassar, dan
10. Wahana Trans Lestari – Adam Malik, Medan.
Selain peningkatan pengalaman kepemilikan, Jeep Indonesia juga terus menghadirkan varian model bagi para penggemarnya di Tanah Air. Di momentum 85 tahun perjalanan Jeep secara global, Jeep menghadirkan rangkaian model spesial melalui program global 'Twelve 4 Twelve', termasuk Jeep 85th Anniversary Edition serta Jeep Wrangler Whitecap Edition.
“Tahun ini Jeep menandai 85 tahun perjalanan sebagai brand yang identik dengan kebebasan dan petualangan. Di Indonesia, Jeep 85th Anniversary Edition dan Jeep® Wrangler Whitecap Edition telah diperkenalkan di IIMS 2026 dan saat ini pemesanannya masih dibuka,” tambah Ario.
“Antusiasme yang kami lihat menunjukkan bahwa model limited edition Jeep tetap memiliki daya tarik kuat, terutama bagi mereka yang menghargai karakter Jeep yang khas,” tutup Ario.
Melalui kombinasi produk ikonik dan dukungan layanan purnajual yang semakin diperkuat, Jeep Indonesia terus berupaya menghadirkan pengalaman berkendara khas Jeep bagi para penggemarnya di Tanah Air. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Call Center 24 jam di 14023, WhatsApp di 0817-24-1941, mengunjungi situs resmi Jeep-id.com, atau mengikuti akun Instagram @jeepofficial.idn.(H-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved