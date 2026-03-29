Kimi Antonelli Raih Posisi Pole di GP Jepang

PEMBALAP Mercedes Kimi Antonelli melanjutkan tren positifnya di Formula 1 musim ini. Setelah berjaya di GP Tiongkok, Antonelli kembali mengamankan posisi pole secara beruntun di sesi kualifikasi GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3).
Antonelli mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,778 detik, mengungguli rekan setimnya George Russell dan pembalap McLaren Oscar Piastri yang harus puas melengkapi posisi tiga besar.
Sesi kualifikasi pertama (Q1) langsung memakan "korban" besar. Pembalap muda Ollie Bearman dan pembalap Williams Alex Albon gagal melaju ke fase berikutnya.
Nasib serupa dialami duo Cadillac, Sergio Perez dan Valtteri Bottas, yang terpuruk di posisi ke-19 dan ke-20. Duo Aston Martin, Fernando Alonso dan Lance Stroll, juga secara mengejutkan tersingkir di sesi awal ini.
Memasuki Q2, tensi persaingan meningkat. Oscar Piastri sempat memimpin sebelum Charles Leclerc mengambil alih posisi teratas dengan waktu 1 menit 29,303 detik.
Namun, menjelang akhir sesi, Antonelli kembali menunjukkan taringnya dengan mempertajam catatan waktu menjadi 1 menit 29,048 detik.
Di sisi lain, kejutan besar terjadi saat juara bertahan Max Verstappen gagal menembus sepuluh besar dan harus tersingkir dari kualifikasi.
Dominasi tim Mercedes berlanjut di sesi penentuan (Q3). Sejak awal sesi, Antonelli langsung melesat dengan catatan waktu 1 menit 28,778 detik yang tidak mampu dikejar oleh pembalap lain hingga bendera finis dikibarkan.
Russell memastikan Mercedes mengunci barisan depan di posisi kedua, disusul oleh Piastri dan Leclerc di urutan ketiga dan keempat.
Hasil Kualifikasi GP Jepang:
Pembalap muda Kimi Antonelli tampil impresif dengan memimpin dominasi Mercedes pada sesi latihan bebas terakhir Formula 1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3).
Seragam balap rancangan Y-3 tersebut akan dikenakan oleh dua pembalap Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, pada balapan GP Jepang yang berlangsung pada Minggu (29/3).
Seragam balap rancangan Y-3 tersebut akan dikenakan oleh dua pembalap Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, pada balapan GP Jepang yang berlangsung pada Minggu (29/3).
