Jak Crawford akan Gantikan Fernando Alonso di FP1 GP Jepang

PEMBALAP muda berbakat, Jak Crawford, dipastikan akan mengambil alih kursi Fernando Alonso pada sesi Latihan Bebas 1 (FP1) Formula 1 GP Jepang, akhir pekan ini.
Crawford akan mengemudikan jet darat AMR26 milik Aston Martin sebagai bagian dari program pengembangan tim di Sirkuit Suzuka.
Kesempatan ini menjadi penampilan ketiga Crawford bersama tim, setelah sebelumnya ia sempat turun pada sesi FP1 di GP Meksiko dan Abu Dhabi musim lalu.
Crawford mengaku sangat antusias kembali ke lintasan, terutama di sirkuit legendaris seperti Suzuka.
"Saya sangat antusias berada di balik kemudi dan mengemudi kembali untuk tim di Suzuka. Ini sirkuit bersejarah namun menuntut, dan saya tidak sabar untuk menerapkan apa yang saya pelajari di simulator untuk kondisi jejak yang sebenarnya," ujar Crawford dikutip dari laman resmi Formula 1, Selasa (24/3).
Pembalap asal Inggris tersebut juga menyampaikan apresiasinya kepada tim atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk tampil maksimal guna memberikan data yang dibutuhkan Aston Martin.
"Terima kasih besar kepada tim untuk memberikan kesempatan ini. Seperti halnya sesi FP1 sebelumnya, saya menantikan untuk memanfaatkannya dan belajar sebanyak yang saya bisa," tambahnya.
Kepala Tim Aston Martin, Mike Krack, menilai sesi ini sangat penting untuk mengasah potensi Crawford sekaligus mengumpulkan data teknis bagi pengembangan tim ke depan.
"Dia telah bekerja keras, terutama di simulator di Silverstone, dan sesi ini akan memungkinkan dia untuk terus membangun pengalaman trek yang berharga. Ini adalah kesempatan penting baginya untuk terus maju, sambil juga memberikan kontribusi kepada tim dengan mengumpulkan data yang berguna dan umpan balik," pungkas Krack. (Ant/Z-1)
