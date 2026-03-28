Antonelli Bikin Mercedes Sapu Bersih Sesi Latihan di Suzuka

Headline
PEMBALAP muda Kimi Antonelli tampil impresif dengan memimpin dominasi Mercedes pada sesi latihan bebas terakhir Formula 1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3). Dia mengungguli rekan setimnya, George Russell, dalam hasil one-two yang menegaskan kekuatan tim Silver Arrows musim ini.
Antonelli, yang baru berusia 19 tahun dan tengah naik daun usai meraih kemenangan perdana di China dua pekan lalu, mencatat waktu tercepat 1 menit 29,362 detik.
Adapun Russell menguntit di posisi kedua dengan selisih 0,254 detik. Dominasi Mercedes terlihat jelas di tengah kondisi lintasan yang kering dan cerah.
Sementara itu, Charles Leclerc membawa Ferrari ke posisi ketiga diikuti Oscar Piastri dari McLaren yang sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan Jumat. Rekan setim Leclerc, Lewis Hamilton, menempati posisi kelima.
Nasib berbeda dialami juara dunia McLaren Lando Norris yang kembali mengalami sesi sulit. Ia hanya mampu finis di posisi keenam setelah sempat menghabiskan setengah sesi di garasi akibat masalah baterai.
Masalah teknis itu memperpanjang frustrasi Norris, yang sebelumnya juga kehilangan banyak waktu lintasan pada dua sesi latihan hari Jumat.
Sementara itu, Max Verstappen kembali tampil kurang meyakinkan. Pembalap Red Bull itu hanya menempati posisi kedelapan dengan selisih waktu lebih dari 1,5 detik dari Antonelli. Bahkan, melalui radio tim, Verstappen meluapkan kekecewaannya dengan menyebut mobilnya sangat buruk.
Di sisi lain, pembalap Haas Ollie Bearman sempat mengalami putaran liar di paruh kedua sesi namun berhasil mengendalikan mobilnya dan melanjutkan latihan.
Mercedes tampil perkasa di awal musim Formula 1 ini dengan mengamankan podium satu-dua di GP Australia dan GP Tiongkok.
Seragam balap rancangan Y-3 tersebut akan dikenakan oleh dua pembalap Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, pada balapan GP Jepang yang berlangsung pada Minggu (29/3).
Pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli memenangi F1 GP Tiongkok 2026. Dominasi Mercedes dipertegas George Russell di posisi kedua, sementara Lewis Hamilton podium.
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Menurut George Russell, perdebatan mengenai kenyamanan mobil merupakan pola lama yang selalu berulang setiap kali ada transisi regulasi.
Williams mengawali musim Formula 1 dengan hasil kurang memuaskan, yakni hanya mengantongi dua poin dari dua seri perdana.
Kesempatan ini menjadi penampilan ketiga Crawford bersama Aston Martin, setelah sebelumnya ia sempat turun pada sesi FP1 di GP Meksiko dan Abu Dhabi musim lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved