Antonelli Bikin Mercedes Sapu Bersih Sesi Latihan di Suzuka

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli(AFP/Andrej ISAKOVIC)

PEMBALAP muda Kimi Antonelli tampil impresif dengan memimpin dominasi Mercedes pada sesi latihan bebas terakhir Formula 1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3). Dia mengungguli rekan setimnya, George Russell, dalam hasil one-two yang menegaskan kekuatan tim Silver Arrows musim ini.

Antonelli, yang baru berusia 19 tahun dan tengah naik daun usai meraih kemenangan perdana di China dua pekan lalu, mencatat waktu tercepat 1 menit 29,362 detik.

Adapun Russell menguntit di posisi kedua dengan selisih 0,254 detik. Dominasi Mercedes terlihat jelas di tengah kondisi lintasan yang kering dan cerah.

Sementara itu, Charles Leclerc membawa Ferrari ke posisi ketiga diikuti Oscar Piastri dari McLaren yang sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan Jumat. Rekan setim Leclerc, Lewis Hamilton, menempati posisi kelima.

Nasib berbeda dialami juara dunia McLaren Lando Norris yang kembali mengalami sesi sulit. Ia hanya mampu finis di posisi keenam setelah sempat menghabiskan setengah sesi di garasi akibat masalah baterai.

Masalah teknis itu memperpanjang frustrasi Norris, yang sebelumnya juga kehilangan banyak waktu lintasan pada dua sesi latihan hari Jumat.

Sementara itu, Max Verstappen kembali tampil kurang meyakinkan. Pembalap Red Bull itu hanya menempati posisi kedelapan dengan selisih waktu lebih dari 1,5 detik dari Antonelli. Bahkan, melalui radio tim, Verstappen meluapkan kekecewaannya dengan menyebut mobilnya sangat buruk.

Di sisi lain, pembalap Haas Ollie Bearman sempat mengalami putaran liar di paruh kedua sesi namun berhasil mengendalikan mobilnya dan melanjutkan latihan.