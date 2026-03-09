George Russell Balas Kritik Lando Norris Soal Regulasi Baru Formula 1 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SERI pembuka Formula 1 musim 2026 di Sirkuit Albert Park, Australia, langsung memanas lewat perang urat saraf antara dua pembalap asal Inggris. Pembalap Mercedes, George Russell, melontarkan sindiran tajam kepada juara dunia bertahan dari tim McLaren, Lando Norris, terkait kritik terhadap regulasi mobil generasi terbaru.
Kegaduhan ini bermula dari pernyataan Norris yang menyebut perubahan besar pada regulasi 2026 telah mengubah jet darat Formula 1 dari "mobil terbaik yang pernah ada" menjadi "mungkin yang terburuk".
Keluhan tersebut mencuat setelah Norris hanya mampu finis di urutan kelima pada balapan Minggu (8/3), tertinggal hampir satu menit dari pemenang balapan.
Russell, yang sukses memenangi balapan sekaligus memimpin finis satu-dua bagi Mercedes, menilai perspektif Norris sangat subjektif dan dipengaruhi oleh hasil minor yang diraihnya di lintasan.
"Jika dia yang menang, saya tidak berpikir dia akan mengatakan hal yang sama," ujar Russell sebagaimana dikutip dari Crash.
Menurut Russell, perdebatan mengenai kenyamanan mobil merupakan pola lama yang selalu berulang setiap kali ada transisi regulasi.
Ia mencontohkan fenomena porpoising (efek memantul) pada musim-musim sebelumnya yang sering ditanggapi secara bias oleh tiap tim demi kepentingan teknis mereka.
"Kami tidak senang dengan betapa kaku mobil tahun lalu dan dengan porpoising. Semua orang sakit punggung dan para pembalap mengeluhkan itu, namun pembalap McLaren mengatakan mereka tidak mengalaminya, meskipun kami melihat mobil mereka juga mengalami porpoising," cetusnya.
Lebih lanjut, Russell menekankan bahwa dinamika persaingan saat ini sangat bergantung pada kemampuan tim dalam menerjemahkan regulasi.
Ia menggarisbawahi keunggulan Mercedes atas tim lain yang menggunakan unit daya (mesin) serupa.
"Sekarang McLaren memiliki mesin yang sama dengan kami, sama seperti Williams dan Alpine, dan sejauh ini kami melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada mereka. Begitulah permainan ini berjalan," tegas Russell.
Meskipun terdapat kritik dari beberapa pembalap, termasuk Max Verstappen, balapan di Australia justru menyuguhkan tontonan kompetitif, terutama duel sengit antara Russell dan Charles Leclerc (Ferrari) di awal lomba.
Russell pun meminta rekan-rekan sejawatnya untuk memberikan waktu bagi regulasi baru ini sebelum memberikan penilaian final.
"Sekarang para pembalap tidak sepenuhnya bahagia, namun semua orang mengatakan ini balapan yang luar biasa. Anda tidak bisa mendapatkan semuanya, jadi saya pikir kita harus memberinya kesempatan dan melihat setelah beberapa balapan lagi," pungkasnya. (Z-1)
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Max Verstappen, harus puas finis di posisi keenam GP Australia dengan selisih waktu yang cukup mencolok, yakni 54,617 detik dari sang pemenang, pembalap Merceds George Russell.
Tim Mercedes memulai musim balap Formula 1 dengan catatan impresif setelah mengamankan posisi podium satu-dua pada balapan utama GP Australia, Minggu (8/3).
Lando Norris menambahkan bahwa evaluasi mendalam akan difokuskan pada pengembangan sasis dan aerodinamika mobil secara keseluruhan.
George Russell sukses meraih pole position di F1 GP Australia 2026. Simak drama kecelakaan Max Verstappen dan kejutan Kimi Antonelli dalam kualifikasi Melbourne di sini
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Tim Mercedes memulai musim balap Formula 1 dengan catatan impresif setelah mengamankan posisi podium satu-dua pada balapan utama GP Australia, Minggu (8/3).
Di Mercedes, Theo Pourchaire akan bekerja dalam ekosistem yang kompetitif bersama George Russell dan Kimi Antonelli.
Tim Formula 1 Mercedes dijadwalkan akan memperkenalkan penantang baru mereka, Mercedes-AMG F1 W17, secara daring, 22 Januari mendatang.
Oscar Piastri memangkas jarak poin dengan Lando Norris setelah memenangi sprint F1 GP Qatar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved