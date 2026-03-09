Mercedes Dominasi GP Australia, Kimi Antonelli Puji Kebangkitan Tim di Seri Pembuka

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli usai menjadi juara GP Australia.(AFP/William WEST)

TIM Mercedes memulai musim balap Formula 1 dengan catatan impresif setelah mengamankan posisi podium satu-dua pada balapan utama GP Australia di Melbourne International Grand Prix, Minggu (8/3).

Pembalap muda asal Italia, Kimi Antonelli, menyebut hasil ini sebagai awal yang sangat baik bagi tim pabrikan asal Jerman tersebut untuk mengarungi musim kompetisi tahun ini.

Dominasi Mercedes terlihat jelas saat George Russell finis di posisi pertama, diikuti oleh rekan setimnya, Kimi Antonelli, di urutan kedua.

Meski berhasil mengamankan podium, Antonelli mengaku balapannya tidak berjalan mulus sejak awal. Ia sempat kehilangan posisi akibat start yang kurang sempurna, namun berhasil bangkit di paruh kedua balapan.

"Itu awal terbaik yang bisa kita harapkan. Sayangnya awalnya benar-benar buruk dan saya kehilangan banyak tempat dan menemukan bahwa saya harus pulih, tapi secara keseluruhan itu adalah balapan yang baik. Langkahnya sangat kuat, terutama di akhir, dan aku hanya menantikan minggu depan," ungkap Antonelli sebagaimana dikutip dari laman resmi Formula 1.

Optimisme Menghadapi Musim Baru

Keberhasilan Mercedes mendominasi seri perdana ini memicu optimisme besar di dalam internal tim. Antonelli menilai bahwa performa mobil musim ini memberikan sinyal positif bagi persaingan gelar juara.

Ia meyakini tahun ini akan menjadi periode yang sangat menyenangkan bagi Mercedes, mengingat keunggulan teknis yang ditunjukkan di sirkuit jalan raya Melbourne tersebut.

Kendati demikian, pembalap suksesor Lewis Hamilton ini tetap memberikan catatan kritis.

Menurutnya, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh tim agar performa mobil tetap konsisten di seri-seri berikutnya.

Ia memuji kerja keras para teknisi Mercedes yang mampu melakukan perbaikan krusial pada mobil tepat sebelum balapan utama dimulai.

"Saya pikir ini akan menjadi tahun yang menyenangkan. Tentu saja tim melakukan langkah luar biasa dan hari ini mungkin karena kemarin. Tim berhasil memperbaiki mobil kemarin dan memungkinkan saya untuk masih tampil," tambah Antonelli.

Mengulang Memori GP Miami 2025

Kemenangan Russell dan posisi kedua Antonelli di Melbourne ini sekaligus mengulang catatan manis Mercedes pada musim lalu.

Prestasi serupa pernah mereka torehkan pada GP Miami musim 2025, di mana duet Russell-Antonelli juga berhasil menempati peringkat satu dan dua.

Hasil di Australia ini menempatkan Mercedes di puncak klasemen konstruktor sementara, sekaligus menjadi modal berharga sebelum tim bertolak menuju seri balapan berikutnya.

Performa kuat di akhir balapan menjadi indikator bahwa pengembangan paket aerodinamika dan mesin Mercedes berada di jalur yang tepat. (Ant/Z-1)