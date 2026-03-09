Lando Norris Tekankan McLaren Perlu Perbaikan Usai Seri Pembuka Formula 1 di Australia

Pembalap McLaren Lando Norris(AFP/PAUL CROCK )

PEMBALAP McLaren, Lando Norris, menyatakan bahwa timnya perlu melakukan perbaikan signifikan pada mobil pascahasil kurang memuaskan di seri perdana Formula 1 2026, GP Australia.

Dalam balapan yang digelar di Melbourne International Grand Prix, Minggu (8/3), Norris harus puas finis di urutan kelima.

Hasil tersebut menempatkannya di belakang duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, serta pasangan pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

"Kami memiliki banyak hal yang harus ditinjau untuk mencoba memahami situasi ini. Saya pikir kami perlu lebih memahami unit daya, tetapi itulah tujuan balapan hari ini dan kami akan melihat apa yang bisa dipelajari minggu depan," ujar Norris seperti dikutip dari laman resmi Formula 1.

Norris menambahkan bahwa evaluasi mendalam akan difokuskan pada pengembangan sasis dan aerodinamika mobil secara keseluruhan.

"Hari ini jelas bahwa kami perlu memperbaiki mobil cukup banyak. Sejujurnya, saya melihat ini lebih kepada masalah mobil daripada sekadar unit daya, tetapi saya harus meninjau data lebih lanjut untuk memahaminya," imbuhnya.

Juara dunia musim 2025 tersebut menilai mobilnya masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan pembalap Red Bull, Max Verstappen, pada balapan kali ini.

Namun, ia mengakui keunggulan Mercedes dan Ferrari yang tampil dominan di seri pembuka tersebut.

Meski demikian, pembalap asal Inggris berusia 26 tahun ini tetap mengapresiasi langkah tim yang telah melakukan pengembangan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan hasil saat sesi kualifikasi.

"Saya pikir kami belajar sepanjang balapan. Kami jelas melakukannya karena di awal balapan kami sempat cukup lambat," tutur Norris.

Norris tetap optimistis menatap sisa musim 2026. Ia meyakini dengan waktu yang masih panjang, McLaren memiliki kapasitas untuk tetap bersaing di barisan depan pada seri-seri balapan mendatang. (Ant/Z-1)