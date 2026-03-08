George Russell Sindir Lando Norris soal Keluhan Mobil Baru F1

George Russell(Jim WATSON / AFP)

PEMBALAP Mercedes George Russell melontarkan sindiran kepada rivalnya, Lando Norris, terkait keluhan terhadap regulasi baru di Formula 1. Russell menyindir Norris kemungkinan tidak akan mengeluh jika berhasil memenangi balapan.

Komentar itu muncul usai Russel memenangi seri perdana Formula 1 musim 2026 di Sirkuit Albert Park, Australia, Minggu (8/3).

Russell keluar sebagai pemenang pada balapan di Australia. Sementara itu, Norris (McLaren) yang berstatus juara musim lalu finis di posisi kelima.

“Kalau dia (Norris) yang menang, saya rasa dia tidak akan mengatakan hal yang sama,” ujar Russell.

“Tahun lalu kami juga tidak senang dengan mobil yang terlalu kaku dan fenomena porpoising. Semua pembalap mengeluh sakit punggung. Pembalap McLaren bilang mereka tidak mengalami porpoising, padahal kami melihat mobil mereka juga mengalaminya," imbuhnya.

Norris sebelumnya mengecam perubahan aturan mesin dan sasis yang mulai diterapkan musim ini. Pembalap McLaren tersebut bahkan menyebut mobil generasi baru sebagai yang terburuk dalam sejarah F1.

Perubahan regulasi membuat unit tenaga mobil kini menggunakan komposisi daya yang seimbang antara mesin dan baterai, dengan sekitar 50% tenaga berasal dari sistem listrik. Energi baterai tersebut harus diisi ulang melalui pengereman atau saat pembalap mengurangi tekanan pada pedal gas.

“Kami sebelumnya menggunakan mobil terbaik yang pernah dibuat di Formula 1 dan paling enak dikendarai, lalu sekarang mungkin menjadi yang terburuk. Ini benar-benar buruk,” kata Norris.

“Semua orang tahu apa masalahnya. Mesin sekarang menggunakan pembagian tenaga 50-50 dan itu tidak bekerja dengan baik,” lanjutnya.

Dalam balapan di Melbourne, Norris finis di posisi kelima dengan selisih lebih dari 51 detik dari Russell.

Rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, bahkan gagal ikut balapan karena mengalami kecelakaan saat lap pemanasan. (AFP)