Hasil Kualifikasi F1 GP Australia: George Russell Terdepan, Verstappen Kecelakaan di Q1

Pembalap Mercedes George Russel(Chris Graythen /Getty Images via AFP)

PEBALAP Mercedes George Russell tampil perkasa dengan mengamankan pole position pada seri pembuka Formula 1 musim 2026 di GP Australia. Russel mendominasi jalannya kualifikasi di Sirkuit Melbourne Grand Prix, Sabtu (7/3), mengalahkan persaingan ketat dari rekan setim barunya, Kimi Antonelli, serta pembalap Red Bull, Isack Hadjar.

Sesi kualifikasi diawali dengan kejutan besar pada Q1. Sang juara dunia empat kali, Max Verstappen, harus mengakhiri persaingan lebih awal secara tragis. Pembalap utama Red Bull tersebut mengalami kecelakaan setelah menghantam pagar pembatas di awal sesi, yang membuatnya gagal melangkah ke Q2.

Russell Tak Terbendung Sejak Q2

Memasuki sesi Q2, Russell langsung menunjukkan taringnya dengan mencatatkan waktu impresif 1 menit 18,934 detik untuk melesat ke posisi teratas. Meski pembalap Ferrari, Charles Leclerc, sempat mempertajam catatan waktunya, performa mengejutkan dari Kimi Antonelli dan Isack Hadjar terus membayangi Russell hingga memastikan tiket ke Q3.

Drama berlanjut pada sesi penentuan Q3. Arvid Lindblad sempat membuat ketegangan setelah mobilnya tergelincir keluar lintasan di awal sesi. Namun, Russell tetap tenang dan kembali menunjukkan dominasi di pertengahan sesi dengan catatan waktu 1 menit 19,084 detik.

Dominasi pembalap asal Inggris tersebut tak tergoyahkan hingga bendera finish dikibarkan, memastikan dirinya akan memulai balapan dari posisi terdepan pada laga esok hari.

Hasil Kualifikasi Formula 1 GP Australia 2026:

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber)

(Ant/P-4)