GP Australia akan Pindah ke Sirkuit Jalan Raya Adelaide Mulai Musim 2027

Ilustrasi--Aksi para pembalap MotoGP.(AFP/Toshifumi KITAMURA)

WAJAH baru balapan motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, akan segera hadir di Australia. MotoGP Sports Entertainment Group secara resmi mengumumkan kesepakatan strategis dengan Pemerintah Australia Selatan dan Kota Adelaide untuk menyelenggarakan GP Australia di Adelaide Street Circuit mulai musim 2027.

Kesepakatan jangka panjang ini akan mengikat Adelaide sebagai tuan rumah selama enam tahun, atau setidaknya hingga musim 2032.

Langkah ini menandai pergeseran besar dalam sejarah MotoGP, ketika balapan akan dilakukan di sirkuit jalan raya pusat kota dengan standar keselamatan modern—sebuah konsep yang jarang ditemui dalam kalender balap motor kelas dunia saat ini.

Chief Sporting Officer MotoGP, Carlos Ezpeleta, menyambut antusias kolaborasi ini. Ia menilai Adelaide memiliki profil yang tepat untuk menggelar ajang olahraga dengan skala internasional.

“Kota ini memiliki reputasi kelas dunia dalam menyelenggarakan ajang olahraga besar, dan kesempatan merancang sirkuit di jalanan kota adalah sesuatu yang unik dalam olahraga kami,” ujar Ezpeleta dalam keterangan resminya.

Standar Keselamatan dan Desain Lintasan

Salah satu tantangan terbesar dalam membawa motor MotoGP ke jalan raya adalah faktor keselamatan.

Menanggapi hal tersebut, Ezpeleta menegaskan bahwa seluruh elemen lintasan dirancang melalui kolaborasi ketat dengan Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM). Tujuannya adalah memastikan sirkuit tetap memenuhi standar keselamatan tertinggi bagi para pembalap meskipun berada di tengah kota.

Secara teknis, Adelaide Street Circuit versi MotoGP ini akan memiliki panjang lintasan 4,195 kilometer dengan total 18 tikungan. Desainnya tidak asing bagi penggemar balap, karena mengacu pada tata letak historis sirkuit yang pernah menjadi markas Formula 1 pada periode 1985 hingga 1995.

Meski berstatus sirkuit jalan raya, lintasan ini dirancang sedemikian rupa sehingga pembalap tetap bisa memacu kuda besi mereka hingga kecepatan lebih dari 340 km/jam.

Menuju November 2027

Debut GP Australia di jalanan Adelaide dijadwalkan berlangsung selama tiga hari pada November 2027. Pengumuman ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi para penggemar di Australia Selatan yang sudah lama merindukan deru mesin balap kelas dunia di pusat kota mereka.

Pihak penyelenggara menyatakan bahwa detail lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan akan diumumkan secara bertahap seiring dimulainya persiapan infrastruktur menuju musim 2027.

Perpindahan ini diharapkan tidak hanya memberikan tantangan baru bagi para pembalap, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan daya tarik wisata yang signifikan bagi Kota Adelaide. (Ant/Z-1)