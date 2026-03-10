Dominasi GP Australia, Mercedes Sinyalkan Kebangkitan di Era Regulasi 2026

Kepala tim Mercedes Toto Wolff(AFP/MARTIN KEEP)

KEPALA Tim Mercedes, Toto Wolff, memancarkan rasa percaya diri tinggi setelah timnya meraih hasil impresif di seri pembuka Formula 1 musim 2026. Keberhasilan mendominasi podium di GP Australia menjadi bukti kuat bahwa pabrikan asal Jerman ini siap kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Dalam balapan yang digelar di Melbourne Grand Prix Circuit pada Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela.

George Russell dan rekan setim, Kimi Antonelli, berhasil mengamankan posisi pertama dan kedua.

Keberhasilan finis one-two ini sekaligus mengakhiri dahaga kemenangan Mercedes yang sempat mengalami masa-masa sulit dalam beberapa musim terakhir.

"Ada begitu banyak kepuasan yang saya rasakan di tim saat ini. Sebelumnya kami memiliki kemenangan beruntun dengan delapan kejuaraan dan kemudian tahun-tahun yang sangat sulit," ujar Wolff, dikutip dari laman resmi Formula 1, Senin (9/3).

Kebangkitan Pascatransisi

Mercedes memang memiliki sejarah panjang sebagai penguasa grid dengan torehan delapan gelar juara dunia konstruktor berturut-turut pada periode 2014 hingga 2021.

Namun, dominasi tersebut sempat terpatahkan ketika regulasi teknis berubah. Kini, memasuki transisi regulasi besar-besaran yang berlaku pada musim 2026, Mercedes merasa telah menemukan kembali "resep" juara mereka.

Wolff menilai arah pengembangan mobil saat ini sudah berada di jalur yang sangat baik.

Meskipun mobil W17 (atau seri terbaru mereka) menunjukkan performa solid, pria asal Austria tersebut menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, terutama terkait efisiensi penggunaan energi.

Tantangan Sistem Baterai Baru

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian tim adalah adaptasi terhadap sistem penggunaan baterai baru.

Regulasi 2026 memang menitikberatkan pada peningkatan tenaga elektrik, yang menuntut strategi manajemen energi yang lebih presisi selama balapan berlangsung.

"Kekhawatiran yang kami alami adalah dalam hal pertempuran di sirkuit, dan dorongan dan modus menyalip membuat sebenarnya cukup menarik untuk menonton di trek yang sangat sulit untuk energi," ungkap Wolff menjelaskan tantangan teknis yang dihadapi timnya di Melbourne.

Menurutnya, interaksi antara sistem dorongan (boost) dan taktik menyalip di lintasan memerlukan peninjauan mendalam agar pebalap tetap bisa kompetitif tanpa menguras daya baterai secara berlebihan di sirkuit-sirkuit tertentu.

Kini, seluruh kru di Brackley dan Brixworth tengah bersiap menatap seri kedua di GP Tiongkok. Balapan di Sirkuit Internasional Shanghai tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 15 Maret mendatang.

Kemenangan di Melbourne menjadi modal mental yang sangat berharga bagi tim Panah Perak untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke puncak performa. (Ant/Z-1)