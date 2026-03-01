Kimi Antonelli Juara GP Tiongkok 2026, Mercedes Dominasi Podium Shanghai

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli melakukan selebrasi usai menjadi juara GP Tiongkok.(AFP/HECTOR RETAMAL )

SIRKUIT Internasional Shanghai menjadi saksi bisu lahirnya bintang baru di jagat Formula 1. Pembalap muda tim Mercedes-AMG Petronas, Andrea Kimi Antonelli, tampil dominan untuk memenangi balapan GP Tiongkok 2026 yang berlangsung pada Minggu (15/3/2026).

Memulai balapan dari pole position, pembalap asal Italia yang baru berusia 19 tahun ini menunjukkan ketenangan luar biasa. Sepanjang 56 putaran, Antonelli nyaris tidak melakukan kesalahan dan berhasil menjaga jarak aman dari kejaran rekan setimnya, George Russell.

Kemenangan ini mencatatkan nama Antonelli sebagai pembalap termuda kedua yang pernah memenangi seri Grand Prix dalam sejarah Formula 1. Rekor pembalap termuda hingga saat ini masih dipegang oleh Max Verstappen, yang meraih kemenangan perdana pada usia 18 tahun di GP Spanyol 2016.

Dominasi Silver Arrows dan Kebangkitan Ferrari

Keberhasilan Mercedes tidak berhenti pada Antonelli. George Russell yang finis di posisi kedua memastikan raihan finis satu-dua (1-2 finish) bagi tim pabrikan Jerman tersebut. Hasil ini sekaligus mempertegas bahwa Mercedes telah kembali ke performa puncaknya pada musim 2026 setelah beberapa musim yang menantang.

Di posisi ketiga, Lewis Hamilton berhasil membawa Scuderia Ferrari naik ke podium. Hamilton memenangi duel internal yang sengit melawan rekan setimnya, Charles Leclerc. Meski Leclerc memberikan tekanan hingga lap-lap terakhir, juara dunia tujuh kali itu mampu mengamankan posisi ketiga dengan selisih sekitar tiga detik.

Drama McLaren dan Gugurnya Sang Juara Bertahan

Balapan di Shanghai kali ini penuh dengan kejutan pahit bagi tim papan atas lainnya. Tim McLaren mengalami bencana teknis bahkan sebelum lampu start menyala. Lando Norris dan Oscar Piastri terpaksa gagal start (DNS) karena masalah kelistrikan yang menyerang mobil mereka secara bersamaan saat persiapan di grid.

Kejutan berlanjut di lintasan saat sang juara bertahan, Max Verstappen, gagal menyentuh garis finis (DNF). Masalah teknis juga memaksa duo pembalap Aston Martin, Fernando Alonso dan Lance Stroll, untuk mengakhiri balapan lebih awal di garasi. (Ant/Z-1)

Hasil Lengkap GP Tiongkok 2026

Berikut adalah hasil akhir balapan di Sirkuit Shanghai (56 Lap):

Pos Pembalap Tim Waktu/Selisih 1 Kimi Antonelli Mercedes AMG Petronas 1:33:15.607 2 George Russell Mercedes AMG Petronas +5.515 3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP +25.267 4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP +28.894 5 Ollie Bearman TGR Haas F1 Team +57.268 6 Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team +59.647 7 Liam Lawson Visa Cash App RB +80.588 8 Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing +87.247 9 Carlos Sainz Jr Atlassian Williams F1 +1 Lap 10 Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team +1 Lap