Antonelli Rebut Pole Formula 1 GP Tiongkok, Termuda dalam Sejarah

Antonelli(Formula 1)

PEMBALAP muda Kimi Antonelli mencatat sejarah dengan meraih pole position pada kualifikasi Formula 1 Tiongkok, Sabtu (14/3). Pembalap Italia berusia 19 tahun itu menjadi pembalap termuda yang pernah merebut posisi start terdepan dalam sejarah F1.

Antonelli mengungguli rekan setimnya di Mercedes, George Russell, sehingga Mercedes menguasai baris terdepan grid. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Sebastian Vettel, yang berusia 21 tahun ketika meraih pole pada Grand Prix Italia 2008.

Antonelli mencatat waktu tercepat 1 menit 32,064 detik unggul 0,222 detik dari Russell yang memimpin klasemen sementara kejuaraan dunia.

“Saya senang dengan putaran yang saya buat. Ini juga pertama kalinya saya akan memulai balapan dari pole, jadi rasanya sangat menyenangkan,” ujar Antonelli.

“Sesi ini cukup bersih. Untuk pertama kalinya dalam kualifikasi, saya bisa terus menemukan waktu yang lebih cepat setiap kali kembali ke lintasan,” katanya.

Dua pembalap Ferrari, yakni Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, akan memulai balapan dari baris kedua setelah menempati posisi ketiga dan keempat. Di belakang mereka terdapat dua pembalap McLaren, Oscar Piastri dan juara dunia Lando Norris.

Sementara itu, akhir pekan yang sulit terus dialami juara dunia empat kali Max Verstappen dari Red Bull Racing. Ia hanya mampu mencatat waktu kedelapan tercepat dalam sesi kualifikasi.

Di sisi lain, Russell sebenarnya sempat menghadapi masalah teknis pada sesi kualifikasi terakhir (Q3). Mobilnya mengalami gangguan pada transmisi sehingga ia harus kembali ke pit dan hanya memiliki satu kesempatan melakukan putaran cepat.

“Di Q2 sayap depan mobil rusak, lalu di Q3 saya sempat berhenti di lintasan karena tidak bisa mengganti gigi. Pada putaran terakhir baterai juga hampir habis dan suhu ban tidak ideal,” ujar Russell.

Hamilton mengaku bersyukur masih bisa mengamankan posisi ketiga. Ia sempat kehilangan waktu pada putaran pertama di Q3 setelah mobilnya kehilangan traksi. Hamilton menilai Ferrari memiliki peluang bersaing saat start balapan. “Kami biasanya cukup cepat saat start, jadi saya akan mencoba menekan dua Mercedes di depan,” ujarnya.

Balapan utama GP Tiongkok akan digelar sepanjang 56 lap di Shanghai International Circuit. Russell sebelumnya sudah memenangi balapan sprint. (AFP/P-3)