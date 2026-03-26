Toto Wolff Ingatkan Mercedes tidak Jemawa usai Dominasi GP Australia dan Gp Tiongkok

Kepala tim Mercedes Toto Wolff(AFP/GABRIEL BOUYS)

KEPALA Tim Mercedes, Toto Wolff, mengingatkan seluruh elemen timnya untuk tidak cepat puas meski berhasil mendominasi dua seri pembuka Formula 1 musim 2026. Mercedes tampil perkasa dengan mengamankan podium satu-dua di GP Australia dan GP Tiongkok.

Pada seri pembuka di Australia, George Russell keluar sebagai pemenang diikuti rekan setimnya, Kimi Antonelli, di posisi kedua. Tren positif berlanjut di GP Tiongkok, saat Antonelli berhasil meraih kemenangan perdana dalam kariernya, sementara Russell menempati podium kedua.

Meski memulai musim dengan hasil sempurna, Wolff menekankan bahwa setiap sirkuit memiliki karakteristik yang berbeda. Ia meminta tim tetap waspada terhadap segala kemungkinan tantangan teknis ke depan.

"Setiap lintasan selalu memberikan pelajaran setiap waktu. Setiap akhir pekan membawa tantangan baru, dan kami memfokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan kami, dan mencari perbaikan," ujar Wolff dalam keterangan resmi Mercedes, Kamis (26/3).

Wolff mengakui bahwa tim pabrikan asal Jerman tersebut telah melangkah di jalur yang benar. Namun, ia menyadari persaingan perebutan gelar juara dunia, baik kategori pembalap maupun konstruktor, masih sangat panjang dan terbuka lebar.

Saat ini, Mercedes memang berada di atas angin dibandingkan kompetitor utama seperti Ferrari, McLaren, hingga Red Bull yang masih bergelut dengan kendala pengembangan serta penyesuaian regulasi baru musim 2026. Kendati demikian, Wolff enggan terlena dengan keunggulan tersebut.

"Kami mencatatkan hasil positif di awal musim ini, tapi cuma itu. Di Australia dan Tiongkok, kami masih mempunyai sejumlah kendala yang bisa jadi masalah pada akhir pekan kami," tegas Wolff.

Kini, Mercedes tengah bersiap menatap seri selanjutnya, GP Jepang, yang akan berlangsung di Sirkuit Suzuka, Minggu mendatang.

Dengan performa Russell dan Antonelli yang begitu dominan, Mercedes kembali diunggulkan untuk memimpin jalannya balapan di 'Negeri Sakura' tersebut. (Ant/Z-1)