Toto Wolff Ingatkan Mercedes tidak Jemawa usai Dominasi GP Australia dan Gp Tiongkok

KEPALA Tim Mercedes, Toto Wolff, mengingatkan seluruh elemen timnya untuk tidak cepat puas meski berhasil mendominasi dua seri pembuka Formula 1 musim 2026. Mercedes tampil perkasa dengan mengamankan podium satu-dua di GP Australia dan GP Tiongkok.
Pada seri pembuka di Australia, George Russell keluar sebagai pemenang diikuti rekan setimnya, Kimi Antonelli, di posisi kedua. Tren positif berlanjut di GP Tiongkok, saat Antonelli berhasil meraih kemenangan perdana dalam kariernya, sementara Russell menempati podium kedua.
Meski memulai musim dengan hasil sempurna, Wolff menekankan bahwa setiap sirkuit memiliki karakteristik yang berbeda. Ia meminta tim tetap waspada terhadap segala kemungkinan tantangan teknis ke depan.
"Setiap lintasan selalu memberikan pelajaran setiap waktu. Setiap akhir pekan membawa tantangan baru, dan kami memfokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan kami, dan mencari perbaikan," ujar Wolff dalam keterangan resmi Mercedes, Kamis (26/3).
Wolff mengakui bahwa tim pabrikan asal Jerman tersebut telah melangkah di jalur yang benar. Namun, ia menyadari persaingan perebutan gelar juara dunia, baik kategori pembalap maupun konstruktor, masih sangat panjang dan terbuka lebar.
Saat ini, Mercedes memang berada di atas angin dibandingkan kompetitor utama seperti Ferrari, McLaren, hingga Red Bull yang masih bergelut dengan kendala pengembangan serta penyesuaian regulasi baru musim 2026. Kendati demikian, Wolff enggan terlena dengan keunggulan tersebut.
"Kami mencatatkan hasil positif di awal musim ini, tapi cuma itu. Di Australia dan Tiongkok, kami masih mempunyai sejumlah kendala yang bisa jadi masalah pada akhir pekan kami," tegas Wolff.
Kini, Mercedes tengah bersiap menatap seri selanjutnya, GP Jepang, yang akan berlangsung di Sirkuit Suzuka, Minggu mendatang.
Dengan performa Russell dan Antonelli yang begitu dominan, Mercedes kembali diunggulkan untuk memimpin jalannya balapan di 'Negeri Sakura' tersebut. (Ant/Z-1)
Seragam balap rancangan Y-3 tersebut akan dikenakan oleh dua pembalap Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, pada balapan GP Jepang yang berlangsung pada Minggu (29/3).
Pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli memenangi F1 GP Tiongkok 2026. Dominasi Mercedes dipertegas George Russell di posisi kedua, sementara Lewis Hamilton podium.
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Menurut George Russell, perdebatan mengenai kenyamanan mobil merupakan pola lama yang selalu berulang setiap kali ada transisi regulasi.
Tim Mercedes memulai musim balap Formula 1 dengan catatan impresif setelah mengamankan posisi podium satu-dua pada balapan utama GP Australia, Minggu (8/3).
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Tim Formula 1 Mercedes dijadwalkan akan memperkenalkan penantang baru mereka, Mercedes-AMG F1 W17, secara daring, 22 Januari mendatang.
Toto Wolff melepas 15% saham di Mercedes Formula 1 kepada miliarder AS George Kurtz. Transaksi ini menempatkan valuasi tim pada angka US$6 miliar.
Mercedes kini menempati peringkat kedua klasemen sementara tim konstruksi Formula 1 dengan total telah mengamankan 325 poin.
Di GP Azerbaijan dan GP Singapura, pembalap Mercedes Kimi Antonelli finis di urutan keempat dan kelima.
