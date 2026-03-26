Mercedes Gandeng Yohji Yamamoto dan Adidas untuk Seragam Balap dan Livery Khusus GP Jepang

TIM Formula 1 Mercedes-AMG Petronas resmi menjalin kolaborasi dengan desainer legendaris Jepang, Yohji Yamamoto, dan jenama Adidas melalui label Y-3. Kerja sama ini meluncurkan seragam balap serta desain mobil khusus untuk menyambut gelaran GP Jepang di Sirkuit Suzuka.
Seragam balap rancangan Y-3 tersebut akan dikenakan oleh dua pembalap Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, pada balapan yang berlangsung pada Minggu (29/3). Selain pakaian balap, sentuhan artistik Yamamoto juga diaplikasikan pada helm serta livery mobil W-17.
Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya tim untuk memadukan dunia olahraga dengan unsur budaya lokal.
"Akhirnya, kami akan terlihat dengan tampilan berbeda pada balapan akhir pekan nanti," ujar Toto Wolff dikutip dari laman resmi Mercedes, Kamis (26/3).
"Sebagai sebuah tim, kami terus melanjutkan langkah untuk menggabungkan olahraga dengan kultur dan itu terefleksi dalam hasil kerja sama kami dengan Y-3, produk legendaris dari desainer Jepang Yohji Yamamoto," ungkapnya.
Dalam desain terbarunya, Mercedes tetap mempertahankan warna hitam sebagai identitas utama yang dipadukan dengan grafis bulu berwarna abu-abu menyerupai bulu serigala.
Selain di lintasan, koleksi desain ini juga akan hadir dalam bentuk pakaian lifestyle di luar sirkuit.
Kemitraan ini mencatatkan sejarah bagi Mercedes sebagai tim balap pertama yang mendapatkan desain khusus dari Yohji Yamamoto.
Sebelumnya, desainer tersebut hanya pernah berkolaborasi dengan dua tim olahraga besar lainnya, yakni timnas sepak bola Jepang dan klub raksasa Spanyol, Real Madrid.
"Ini sebuah kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan Y-3, ini menjadi tanda bahwa kami merupakan tim olahraga ketiga setelah Jepang dan Real Madrid yang bekerja sama dengannya, dan saya yakin ini akan menjadi salah satu hal yang ikonik," tutup Wolff. (Ant/Z-1)
Kesempatan ini menjadi penampilan ketiga Crawford bersama Aston Martin, setelah sebelumnya ia sempat turun pada sesi FP1 di GP Meksiko dan Abu Dhabi musim lalu.
Jorge Martin mengalami patah tulang selangka kanan akibat kecelakaan dalam Sprint Race GP Jepang di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Sabtu (27/9).
Francesco Bagnaia menjalani akhir pekan sempurna di GP Jepang setelah mendapatkan posisi pole, Sabtu (27/9).
Marc Marquez finis di podium kedua GP Jepang pada balapan utama di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9).
Marquez hanya membutuhkan tambahan tiga poin lebih banyak untuk jadi juara dunia dibandingkan adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez.
Mercedes tampil perkasa di awal musim Formula 1 ini dengan mengamankan podium satu-dua di GP Australia dan GP Tiongkok.
Pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli memenangi F1 GP Tiongkok 2026. Dominasi Mercedes dipertegas George Russell di posisi kedua, sementara Lewis Hamilton podium.
Di GP Australia, Minggu (8/3), duo pebalap Mercedes tampil tanpa cela. George Russell dan Kimi Antonelli finis satu-dua.
Menurut George Russell, perdebatan mengenai kenyamanan mobil merupakan pola lama yang selalu berulang setiap kali ada transisi regulasi.
Tim Mercedes memulai musim balap Formula 1 dengan catatan impresif setelah mengamankan posisi podium satu-dua pada balapan utama GP Australia, Minggu (8/3).
