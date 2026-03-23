NBA : Timberwolves Bangkit Tundukkan Celtics, Jokic Catat Triple Double ke-35

Minnesota Timberwolves(Instagram/@timberwolves)

MINNESOTA Timberwolves menunjukkan daya juang tinggi dengan meraih kemenangan tandang 102-92 atas Boston Celtics, Senin (23/3), dalam pertandingan NBA meski tampil tanpa Anthony Edwards yang absen akibat peradangan lutut kanan.

Timberwolves sempat tertinggal hingga 15 poin pada awal kuarter kedua, namun bangkit di kuarter keempat lewat laju 16-0 untuk menutup laga dengan keunggulan 26-15 atas Celtics di hadapan 19.156 penonton di TD Garden.

Bones Hyland tampil sebagai pencetak angka terbanyak Minnesota dengan 23 poin dari bangku cadangan. Jaden McDaniels menambahkan 19 poin, sementara Ayo Dosunmu menyumbang 17 poin.

Baca juga : Pulih dari Cedera Hamstring, Anthony Edwards Mulai Berlatih Lagi

Kemenangan itu membuat Minnesota memperbaiki catatan menjadi 44-28 dan tetap berada di posisi keenam Wilayah Barat.

Di pertandingan lain, New York Knicks mencatat kemenangan telak 145-113 atas Washington Wizards untuk menjaga posisi di papan atas Wilayah Timur dengan rekor 47-25.

Karl-Anthony Towns membukukan 26 poin, 16 rebound, dan tiga assist, sedangkan Jalen Brunson menambahkan 23 poin dalam kemenangan dominan atas Wizards yang kini menelan 16 kekalahan beruntun.

Baca juga : Anthony Edwards Cedera Hamstring

Washington berada di posisi kedua terbawah Wilayah Timur dengan rekor 16-55 dan bersaing dengan Indiana Pacers (15-56) untuk catatan terburuk di liga.

Sementara itu di Wilayah Barat, Nikola Jokic mencatat triple double ke-35 musim ini saat membawa Denver Nuggets mengalahkan Portland Trail Blazers 128-112.

Jokic mengoleksi 22 poin, 14 rebound, dan 14 assist, sementara Jamal Murray juga mencetak 22 poin termasuk empat tembakan tiga angka.

Denver kini memiliki rekor 44-28 dan bertahan di posisi kelima klasemen, berada di belakang Houston yang mencatat 43-27.

Kemenangan tersebut juga menandai kembalinya susunan pemain inti Denver, dengan kehadiran Cam Johnson, Aaron Gordon, dan Christian Braun bersama Jokic dan Murray, serta Peyton Watson yang kembali dari bangku cadangan.

"Kami tahu kami punya tim yang bagus dan sudah lama kami tidak tampil dengan skuad lengkap," ujar Watson.

"Saya pikir ketika kami dalam kondisi sehat, tidak ada yang bisa mengalahkan kami," imbuh dia. (H-4)