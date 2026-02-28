Luca Marini Bidik Hasil Sempurna di Babak Kualifikasi GP Thailand

Headline
PEMBALAP andalan Honda HRC, Luca Marini, menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal dalam rangkaian seri GP Thailand di Chang International Circuit, Buriram.
Menatap sesi krusial yang berlangsung pada Sabtu (28/2), rider asal Italia tersebut memasang target tinggi sejak sesi kualifikasi demi mengamankan posisi start yang menguntungkan.
Bagi Marini, kunci untuk meraih hasil positif di balapan utama sangat bergantung pada seberapa efektif performa motor di babak kualifikasi.
Karakteristik lintasan Buriram yang menuntut presisi membuat posisi grid menjadi faktor penentu dalam persaingan ketat di barisan depan.
“Memaksimalkan performa kami di kualifikasi menjadi sangatlah penting di sirkuit ini, jadi itu adalah fokus utama kami,” ungkap Marini sebagaimana dikutip dari laman resmi Honda, Jumat (27/2).
Selain fokus pada balapan akhir pekan ini, pembalap bernomor motor 10 tersebut juga memberikan pandangannya mengenai pengembangan motor Honda.
Menurutnya, pabrikan asal Jepang itu telah menunjukkan langkah maju yang menjanjikan dalam mempersiapkan diri menghadapi musim balap 2026.
Meski demikian, Marini bersikap realistis. Ia menyadari bahwa pengembangan mesin masih jauh dari kata sempurna. Evaluasi berkelanjutan menjadi hal wajib bagi tim HRC, terutama dengan adanya regulasi baru yang memicu persaingan ketat antar-pabrikan dalam riset dan teknologi mesin.
“Ada beberapa bagian dan detail kecil yang harus kami perbaiki bersama dan saya tahu bahwa kami saat ini lebih solid dibandingkan dengan musim 2025 lalu,” tegas Marini.
Penampilan Marini di Thailand kali ini juga mengusung misi penebusan. Pada musim sebelumnya, ia harus puas menyentuh garis finis di urutan ke-12.
Saat itu, Marini mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan posisi di tengah persaingan sengit dengan pembalap lain yang membuat ritme balapnya terhambat.
Dengan modal data dari musim lalu dan peningkatan performa motor yang diklaim lebih solid, Marini berharap dapat menghapus memori buruk tersebut dan membawa pulang poin maksimal bagi Honda di Thailand.
Kedisiplinan dalam mengeksekusi strategi di sesi kualifikasi akan menjadi ujian pertama bagi adik tiri Valentino Rossi ini sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya di balapan utama. (Ant/Z-1)
