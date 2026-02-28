Menatap MotoGP 2026, Joan Mir Optimistis dengan Progres Signifikan Honda RC213V

Pembalap Honda Joan Mir(AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA )

PEMBALAP Honda HRC, Joan Mir, melontarkan sinyal positif terkait pengembangan motor RC213V yang tengah dipersiapkan untuk mengarungi kompetisi MotoGP 2026.

Juara dunia musim 2020 tersebut mengaku terkesan dengan kerja keras tim pabrikan asal Jepang itu dalam mengejar ketertinggalan performa dari para kompetitor.

Mir menilai, saat ini, Honda berada di jalur yang tepat. Setelah melewati masa-masa sulit pada musim sebelumnya, evaluasi mendalam yang dilakukan tim teknis mulai menunjukkan hasil nyata pada komponen-komponen krusial motor.

“Honda telah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus dengan RC213V dan kami telah menemukan beberapa detail yang jadi evaluasi, tapi saat ini sangatlah penting untuk menjaga fokus dan bekerja semaksimal mungkin menatap balapan pertama,” ujar Mir, dikutip dari laman resmi Honda, Jumat (27/2).

Tantangan Regulasi Baru

Musim 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang penuh ketidakpastian. Perubahan regulasi yang ditetapkan otoritas balap dunia diakui Mir telah mengubah peta persaingan secara drastis. Hal ini membuat kekuatan antartim menjadi sulit ditebak, sehingga konsistensi dalam pengembangan menjadi kunci utama.

Pembalap bernomor start 36 ini menyadari bahwa perjalanan musim ini akan sangat melelahkan dengan total 22 seri balapan. Namun, ia melihat durasi musim yang panjang tersebut sebagai peluang bagi Honda untuk terus menyempurnakan RC213V di setiap akhir pekan balap.

“Mari kita jalani musim ini dan membangun motor dari sekarang, 22 seri dan total ada banyak balapan yang semuanya tidak terprediksi. Saya rasa ini akan menjadi tahun yang sangat menarik!” tegasnya dengan nada optimis.

Misi Kebangkitan

Ambisi Mir untuk kembali ke jajaran depan bukan tanpa alasan. Pada musim 2025, pembalap asal Spanyol ini mengalami periode yang cukup berat akibat kendala teknis pada motornya.

Sepanjang musim lalu, ia tercatat hanya mampu mengamankan dua podium dan belum berhasil mencicipi podium tertinggi sebagai juara seri.

Kini, dengan dukungan penuh dari HRC dan arah pengembangan motor yang lebih jelas, Mir berharap dapat menebus kegagalan tahun lalu. Fokus utamanya adalah mengubah performa menjanjikan di sesi tes menjadi hasil konkret saat bendera start balapan pertama dikibarkan. (Ant/Z-1)