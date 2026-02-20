Indonesia dan Malaysia Sepakat Fokus Nomor Olimpiade di SEA Games

Menpora Erick Thohir(MI/Khoerun Nadif Rahmat)

WACANA untuk menyelaraskan nomor pertandingan di SEA Games dengan standar Olimpiade semakin menemukan titik terang menjelang edisi ke-34 di Malaysia pada 2027 mendatang.

Kesamaan visi antara Indonesia dan Malaysia ini menjadi sinyal positif bahwa ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut tidak lagi sekadar menjadi ajang berburu medali bagi tuan rumah, melainkan kawah candradimuka bagi para atlet sebelum melangkah ke level Asian Games hingga Olimpiade.

Pandangan progresif ini mencuat dalam pertemuan antara Menpora Erick Thohir, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Mohammad Iman Hascarya Kusumo di kantor Kemenpora, Jumat (20/2).

Baca juga : SEA Plus Jadi Momen Perluas Cakupan dan Daya Saing SEA Games

Dalam pertemuan tersebut, Okto mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Komite Olimpiade Malaysia telah berjalan positif dengan semangat untuk meninggalkan ego sektoral tuan rumah yang biasanya hanya mengandalkan cabang olahraga non-olimpiade demi mengejar status juara umum.

"Mudah-mudahan dalam komunikasi yang kita bangun terus, itu akan lebih banyak lagi diperkaya dengan ide-ide yang produktif. Bukan hanya sekadar memuaskan tuan rumah secara umum, tetapi juga memaksimalkan supaya semua peserta yang terlibat itu juga mendapatkan manfaat yang maksimal," kata Okto kepada pewarta.

Gagasan itu sebenarnya bukan barang baru karena telah mulai digodok oleh delegasi kedua negara sejak gelaran SEA Games 2025 di Thailand. Meski detail mengenai daftar cabang olahraga yang akan dipertandingkan masih dalam tahap negosiasi, Menpora Erick Thohir mengingatkan seluruh pimpinan cabang olahraga di tanah air untuk segera mematangkan persiapan atlet mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar 1,5 tahun.

Baca juga : Usai Raih Emas di SEA Games 2025, Syerina Incar Tiket ke Olimpiade Los Angeles 2028

"Detail mengenai nomor-nomor apa yang akan dipertandingkan, memang masih ada negosiasi. Kemarin sebenarnya sudah ada pembicaraan di Thailand waktu itu. Persiapannya tinggal 1,5 tahun lagi. Jadi kalau kita hanya mulai dari sekarang, saya rasa ini perlu dipercepat dengan para pimpinan cabor," ucap Erick.

SEA Games 2027 rencananya akan dihelat pada 18-29 September dengan Malaysia sebagai tuan rumah yang membagi lokasi pertandingan di empat wilayah, yakni Kuala Lumpur, Sarawak, Penang, dan Johor.

Pada edisi sebelumnya, Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan sebagai runner-up dengan raihan 91 medali emas, 112 perak, dan 131 perunggu, di mana cabang atletik menjadi penyumbang emas terbanyak bagi kontingen Merah Putih. (Ndf)