Akuatik Indonesia Perkuat Pembinaan Menuju Asian Games 2026

Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novyan Bakrie (ketiga dari kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/2).(DOK AKUATIK INDONESIA)

KETUA Umum PB Akuatik Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pembinaan atlet nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Akuatik Indonesia 2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Sabtu (28/2).

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari berbagai provinsi itu, Anindya menekankan pentingnya pembinaan yang lebih terstruktur dan berbasis capaian prestasi. Ia menilai pendekatan lama sudah tidak lagi memadai sehingga perlu diganti dengan sistem yang lebih modern dan kompetitif.

Salah satu langkah yang tengah dijalankan ialah program student athlete yang memberikan kesempatan atlet untuk menempuh pendidikan sekaligus berlatih di luar negeri. Selain itu, PB Akuatik Indonesia juga mendorong integrasi atlet diaspora ke dalam program pelatnas.

Baca juga : Pelatnas Renang Didominasi Atlet Muda

“Program student athlete ini jalan. Masniari Wolf ada di Jerman dan Jason juga di luar negeri. Ini menjadi modal kita untuk SEA Games berikutnya dan Asian Games,” ujar Anindya, Sabtu (28/2/2026).

Rakernas tersebut diikuti sekitar 60 peserta dari 30 provinsi. Forum ini menjadi ajang evaluasi program setahun terakhir sekaligus penyusunan strategi menghadapi kompetisi kawasan yang semakin kompetitif.

Anindya mengakui perkembangan negara-negara Asia Tenggara di cabang akuatik berlangsung pesat. Ia mencontohkan Vietnam dan Singapura yang telah lebih dulu menerapkan sistem pelatihan berbasis sport science dan pendekatan modern.

Baca juga : Final Asian Games, Renang Estafet Indonesia Tanding Malam Ini

“Kita melihat saingan seperti Vietnam dan Singapura sangat tangguh. Kita harus mendesain program yang tidak kalah, bukan hanya atlet, tapi pelatih, sport science, hingga nutrisi,” kata Anindya.

Menurutnya, keberhasilan tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuan atlet. Peningkatan kualitas pelatih, dukungan ilmu olahraga, serta manajemen nutrisi harus berjalan selaras agar pembinaan menghasilkan dampak optimal.

Selain pengiriman atlet ke luar negeri, PB Akuatik Indonesia juga memperkuat jalur diaspora dengan merekrut atlet keturunan Indonesia yang berlatih di mancanegara untuk memperkuat tim nasional.

Anindya menilai perpaduan antara student athlete, regenerasi talenta muda, dan atlet diaspora akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Strategi tersebut ditujukan agar cabang akuatik mampu bersaing di level Asia.

“Tadi banyak atlet yang berlatih di luar negeri menghasilkan prestasi cukup baik di SEA Games. Ini menjadi modal untuk SEA Games berikutnya dan juga Asian Games,” ucap Anindya.

Dalam jangka panjang, program pembinaan ini diarahkan pada target multievent besar seperti Asian Games dan Olimpiade. Target tersebut dipasang secara bertahap dengan pendekatan realistis.

Asian Games 2026 dipandang sebagai momentum strategis untuk kebangkitan renang Indonesia. Anindya mengingatkan bahwa sudah sekitar 26 tahun Indonesia belum meraih medali renang di ajang tersebut.

Karena itu, ia menilai Asian Games mendatang bukan sekadar partisipasi, melainkan peluang untuk kembali mencatatkan prestasi. Target awal yang dicanangkan bersifat realistis namun tetap optimistis.

“Kita berharap bisa mendapatkan medali, minimal perunggu, di Asian Games 2026,” harap Ketum PB Akuatik tersebut.

Secara keseluruhan, Rakernas Akuatik Indonesia 2026 membahas laporan program 2025 serta rencana kerja 2026. Fokus pembahasan meliputi pembinaan prestasi, penguatan sport science, tata kelola organisasi, dan pengembangan kemitraan sebagai landasan menuju Asian Games dan Olimpiade. (I-3)