Duet Crosby-McDavid di Olimpiade 2026: Mimpi Jadi Nyata Bintang NHL

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUA generasi terbaik hoki es dunia, Sidney Crosby dan Connor McDavid, akhirnya resmi bersatu di bawah bendera Tim Kanada saat cabang hoki es putra Olimpiade Musim Dingin 2026 dimulai hari ini, Rabu (11/2/2026). Kehadiran mereka menandai berakhirnya penantian 12 tahun bagi para pemain NHL untuk kembali bersaing memperebutkan medali emas di panggung tertinggi dunia.
Olimpiade Milan-Cortina 2026 menjadi panggung emosional bagi hoki es internasional. Sidney Crosby (38), sang legenda yang mencetak "Golden Goal" pada 2010, kini akan bermain berdampingan dengan Connor McDavid (29), pemain yang sering disebut sebagai penerusnya namun baru merasakan debut Olimpiade tahun ini karena absennya NHL di dua edisi sebelumnya.
Bagi McDavid, momen ini lebih dari sekadar turnamen. Ia mengungkapkan bahwa bermain bersama Crosby adalah impian masa kecil yang menjadi kenyataan. Selama satu dekade terakhir, keduanya hanya bertemu sebagai lawan di liga profesional Amerika Utara (NHL). Kini, mereka memimpin skuad bertabur bintang Kanada yang juga diperkuat Nathan MacKinnon dan Cale Makar.
"Dia (Crosby) adalah idola saya saat tumbuh dewasa. Jadi, bisa bermain bersamanya dan mewakili negara kami bersama di panggung terbesar, ini sangat menarik,"
— Connor McDavid
Tak hanya Kanada, Amerika Serikat juga menurunkan kekuatan penuh dengan Auston Matthews sebagai kapten. Kembalinya NHL ke Olimpiade setelah absen di PyeongChang 2018 dan Beijing 2022 diprediksi akan meningkatkan kualitas permainan ke level "best-on-best" yang sesungguhnya di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.
Meski laga perdana Kanada dan AS baru akan digelar pada Kamis (12/2), demam hoki es sudah dimulai hari ini melalui laga pembuka Grup B yang mempertemukan tim kuat Finlandia melawan Slovakia.
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Venue
|Slovakia vs Finlandia
|22:40 WIB
|Milano Santagiulia Arena
|Swedia vs Italia
|03:10 WIB (Kamis)
|Milano Rho Arena
Pertandingan final hoki es putra dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Februari 2026, yang sekaligus menjadi salah satu acara penutup paling dinantikan di Olimpiade Musim Dingin kali ini.
Duel klasik Kanada vs AS di Final Hoki Es 2026 menjadi ajang adu teknologi AI, sensor 6G, dan simulasi VR. Siapa yang unggul di data analitik?
Intip keseruan ILLIT dan CORTIS saat menyambut kepulangan atlet Korea Selatan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 di Blue House, Seoul.
Simak jadwal lengkap pertandingan terakhir Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini (22/2), mulai dari final hoki es Kanada vs AS hingga upacara penutupan di Verona.
Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).
Cek hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026. Wang Xindi raih emas, Alex Ferreira berjaya, hingga dominasi Korea Selatan di Short Track.
Update terbaru penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 di Arena Verona. Cek klasemen akhir medali, rekor Johannes Klæbo, dan jadwal handover ke Prancis 2030.
Cek jadwal final freestyle skiing halfpipe Eileen Gu di Olimpiade 2026. Ambisi sejarah bintang China rebut emas di Milano Cortina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved