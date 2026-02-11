Duet Crosby-McDavid di Olimpiade 2026: Mimpi Jadi Nyata Bintang NHL

Ilustrasi(olympics.com)

DUA generasi terbaik hoki es dunia, Sidney Crosby dan Connor McDavid, akhirnya resmi bersatu di bawah bendera Tim Kanada saat cabang hoki es putra Olimpiade Musim Dingin 2026 dimulai hari ini, Rabu (11/2/2026). Kehadiran mereka menandai berakhirnya penantian 12 tahun bagi para pemain NHL untuk kembali bersaing memperebutkan medali emas di panggung tertinggi dunia.

Olimpiade Milan-Cortina 2026 menjadi panggung emosional bagi hoki es internasional. Sidney Crosby (38), sang legenda yang mencetak "Golden Goal" pada 2010, kini akan bermain berdampingan dengan Connor McDavid (29), pemain yang sering disebut sebagai penerusnya namun baru merasakan debut Olimpiade tahun ini karena absennya NHL di dua edisi sebelumnya.

Bagi McDavid, momen ini lebih dari sekadar turnamen. Ia mengungkapkan bahwa bermain bersama Crosby adalah impian masa kecil yang menjadi kenyataan. Selama satu dekade terakhir, keduanya hanya bertemu sebagai lawan di liga profesional Amerika Utara (NHL). Kini, mereka memimpin skuad bertabur bintang Kanada yang juga diperkuat Nathan MacKinnon dan Cale Makar.

"Dia (Crosby) adalah idola saya saat tumbuh dewasa. Jadi, bisa bermain bersamanya dan mewakili negara kami bersama di panggung terbesar, ini sangat menarik," — Connor McDavid

Tak hanya Kanada, Amerika Serikat juga menurunkan kekuatan penuh dengan Auston Matthews sebagai kapten. Kembalinya NHL ke Olimpiade setelah absen di PyeongChang 2018 dan Beijing 2022 diprediksi akan meningkatkan kualitas permainan ke level "best-on-best" yang sesungguhnya di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Meski laga perdana Kanada dan AS baru akan digelar pada Kamis (12/2), demam hoki es sudah dimulai hari ini melalui laga pembuka Grup B yang mempertemukan tim kuat Finlandia melawan Slovakia.

Jadwal Hoki Es Putra Hari Ini (11 Februari 2026):

Pertandingan Waktu (WIB) Venue Slovakia vs Finlandia 22:40 WIB Milano Santagiulia Arena Swedia vs Italia 03:10 WIB (Kamis) Milano Rho Arena

Pertandingan final hoki es putra dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Februari 2026, yang sekaligus menjadi salah satu acara penutup paling dinantikan di Olimpiade Musim Dingin kali ini.