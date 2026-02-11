Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Duet Crosby-McDavid di Olimpiade 2026: Mimpi Jadi Nyata Bintang NHL

Media Indonesia
11/2/2026 12:10
Duet Crosby-McDavid di Olimpiade 2026: Mimpi Jadi Nyata Bintang NHL
Ilustrasi(olympics.com)

DUA generasi terbaik hoki es dunia, Sidney Crosby dan Connor McDavid, akhirnya resmi bersatu di bawah bendera Tim Kanada saat cabang hoki es putra Olimpiade Musim Dingin 2026 dimulai hari ini, Rabu (11/2/2026). Kehadiran mereka menandai berakhirnya penantian 12 tahun bagi para pemain NHL untuk kembali bersaing memperebutkan medali emas di panggung tertinggi dunia.

Olimpiade Milan-Cortina 2026 menjadi panggung emosional bagi hoki es internasional. Sidney Crosby (38), sang legenda yang mencetak "Golden Goal" pada 2010, kini akan bermain berdampingan dengan Connor McDavid (29), pemain yang sering disebut sebagai penerusnya namun baru merasakan debut Olimpiade tahun ini karena absennya NHL di dua edisi sebelumnya.

Bagi McDavid, momen ini lebih dari sekadar turnamen. Ia mengungkapkan bahwa bermain bersama Crosby adalah impian masa kecil yang menjadi kenyataan. Selama satu dekade terakhir, keduanya hanya bertemu sebagai lawan di liga profesional Amerika Utara (NHL). Kini, mereka memimpin skuad bertabur bintang Kanada yang juga diperkuat Nathan MacKinnon dan Cale Makar.

Baca juga : AS Hancurkan Kanada 5-0, Puncaki Klasemen Hoki Es Putri Olimpiade 2026

"Dia (Crosby) adalah idola saya saat tumbuh dewasa. Jadi, bisa bermain bersamanya dan mewakili negara kami bersama di panggung terbesar, ini sangat menarik,"

— Connor McDavid

Tak hanya Kanada, Amerika Serikat juga menurunkan kekuatan penuh dengan Auston Matthews sebagai kapten. Kembalinya NHL ke Olimpiade setelah absen di PyeongChang 2018 dan Beijing 2022 diprediksi akan meningkatkan kualitas permainan ke level "best-on-best" yang sesungguhnya di Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Meski laga perdana Kanada dan AS baru akan digelar pada Kamis (12/2), demam hoki es sudah dimulai hari ini melalui laga pembuka Grup B yang mempertemukan tim kuat Finlandia melawan Slovakia.

Jadwal Hoki Es Putra Hari Ini (11 Februari 2026):

Pertandingan Waktu (WIB) Venue
Slovakia vs Finlandia 22:40 WIB Milano Santagiulia Arena
Swedia vs Italia 03:10 WIB (Kamis) Milano Rho Arena

Pertandingan final hoki es putra dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Februari 2026, yang sekaligus menjadi salah satu acara penutup paling dinantikan di Olimpiade Musim Dingin kali ini.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved