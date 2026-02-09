Lindsey Vonn Jalani Operasi Darurat Usai Kecelakaan di Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR duka menyelimuti panggung Olimpiade Musim Dingin 2026 di Cortina d'Ampezzo, Italia. Legenda ski asal Amerika Serikat, Lindsey Vonn, harus menjalani operasi darurat pada Minggu (8/2) waktu setempat, hanya beberapa jam setelah mengalami kecelakaan hebat di lintasan downhill.
Atlet berusia 41 tahun tersebut segera dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit Ca Foncello di Treviso, Italia. Langkah medis cepat diambil setelah Vonn terjatuh keras saat baru memulai aksinya di gunung Cortina.
Pihak rumah sakit mengonfirmasi melakukan pembedahan pada kaki kirinya, pada sore hari setelah insiden tersebut.
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Vonn, mengingat kaki yang sama baru saja mengalami robekan ACL hanya satu minggu sebelum kompetisi dimulai. Pihak U.S. Ski & Snowboarding memastikan kondisi sang atlet kini telah stabil di bawah pengawasan tim medis gabungan Amerika dan Italia.
Kecelakaan terjadi sangat cepat. Hanya 13 detik setelah memulai luncurannya, tiang ski kanan Vonn tersangkut pada penanda lintasan, menyebabkannya kehilangan kendali dan terhempas ke es.
Vonn sempat tergeletak di lintasan selama kurang lebih 15 menit sementara tim medis memberikan pertolongan pertama. Dalam rekaman siaran, Vonn terdengar mengerang menahan sakit yang luar biasa. Pemandangan tandu yang dikeluarkan petugas medis di lokasi sempat menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penonton dan keluarga.
Di tengah insiden memilukan tersebut, semangat sportivitas tetap menyala. Rekan setimnya, Breezy Johnson, yang berhasil menyabet medali emas dalam nomor downhill putri hari itu, mengungkapkan rasa simpatinya yang mendalam.
"Pelatihnya bilang dia (Vonn) tetap menyemangati saya dari dalam helikopter, jadi saya berharap yang terbaik untuknya. Hati saya sakit untuknya. Olahraga ini terkadang sangat kejam," ujar Johnson.
Adik perempuan Vonn, Karin Kildow, juga mengungkapkan kecemasannya dalam siaran NBC. Ia menyebut momen melihat tandu dibawa ke lintasan adalah hal yang sangat menakutkan bagi keluarga. "Kami hanya berharap dia baik-baik saja," tuturnya singkat.
Hingga saat ini, dunia olahraga terus memantau perkembangan pemulihan Vonn, sosok yang dikenal dengan ketangguhannya untuk selalu bangkit meski berulang kali didera cedera serius. (People/Z-2)
Intip keseruan ILLIT dan CORTIS saat menyambut kepulangan atlet Korea Selatan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 di Blue House, Seoul.
Simak jadwal lengkap pertandingan terakhir Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini (22/2), mulai dari final hoki es Kanada vs AS hingga upacara penutupan di Verona.
Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).
Cek hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026. Wang Xindi raih emas, Alex Ferreira berjaya, hingga dominasi Korea Selatan di Short Track.
Update terbaru penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 di Arena Verona. Cek klasemen akhir medali, rekor Johannes Klæbo, dan jadwal handover ke Prancis 2030.
Cek jadwal final freestyle skiing halfpipe Eileen Gu di Olimpiade 2026. Ambisi sejarah bintang China rebut emas di Milano Cortina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved