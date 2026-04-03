Kepala BNPB Tinjau Gereja Pasca-Gempa M 7,6, Jamin Ibadah Paskah di Minahasa Aman

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, memastikan umat Katolik di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) dapat menjalankan ibadah Paskah dengan aman. Bangunan gereja rusak akibat gempa bumi berkekuatan 7,6M yang mengguncang Sulut.
Jaminan itu disampaikan usai meninjau langsung Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus di Rumengkor, Jumat (3/4), sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat.
Kunjungannya difokuskan pada Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus, Rumengkor. Salah satu fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan minor pada bagian atap.
“Masyarakat silakan melaksanakan ibadah dengan tenang,” tegas Suharyanto di lokasi, Jumat siang.
Ia mengungkapkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi lebih dari 400 kali gempa susulan pasca-gempa utama. Namun, BMKG memastikan tidak ada lagi potensi gempa dengan skala lebih besar dari M 7,6.
Kunjungan ini berlangsung pada momen kritis, bertepatan dengan rangkaian Pekan Suci, dari Jumat Agung hingga Paskah. Untuk itu, Suharyanto menjanjikan perbaikan segera terhadap kerusakan gereja.
Ia menyebut, proses perbaikan akan difasilitasi pemerintah pusat melalui BNPB, dengan syarat Pemerintah Kabupaten Minahasa segera menetapkan status kedaruratan bencana.
“Jika Kabupaten Minahasa menetapkan status kedaruratan, maka perbaikan gereja ini dan beberapa rumah warga yang terdampak informasinya tidak sampai 10 rumah di Kecamatan Tombolo akan ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelasnya.
Suharyanto juga memastikan bahwa pemerintah tidak membatasi anggaran untuk pemulihan pascabencana.
"Setiap terjadi bencana, anggaran yang dibutuhkan akan didukung oleh Pemerintah Pusat. Kita tidak dibatasi, tergantung pada keadaan bencananya. Intinya kita bekerja sama untuk segera memperbaiki dan membantu masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Suharyanto berharap masa transisi menuju pemulihan di Sulawesi Utara berlangsung cepat, sehingga aktivitas sosial dan ibadah masyarakat dapat kembali normal.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan terus berdoa agar frekuensi bencana di Indonesia ke depan semakin berkurang. (H-4)
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
PENGAMAT menyesalkan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto soal bencana yang hanya ramai di medsos. Netizen sebelumnya mengatakan kangen pada Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan akan membuka akses yang terputus akibat tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut) serta banjir di Sibolga dan Tapanuli
Kepala BNPB Suharyanto memaparkan dampak signifikan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan BNPB mendukung pemda dalam pengadaan peralatan.
Ketua Panitia Paskah Pemuda GMIT 2026, Simson Polin mengatakan prosesi ini menjadi sarana mempererat kebersamaan lintas jemaat dan lintas agama.
Pekan Suci di Yerusalem berlangsung sepi dan penuh pembatasan akibat konflik. Simak kisah warga Kristen Palestina yang bertahan di tengah tekanan dan ancaman eksodus.
Sebelum ibadah, jemaat terlebih dahulu mengikuti pawai obor sebagai bentuk sukacita menyambut Paskah.
Ziarah menjadi single perdana dari kolektif musik Kalakarta yang berkolaborasi dengan penyanyi muda yang tengah naik daun, Clarisse Callista.
Masyarakat yang hendak bepergian pada akhir pekan ini untuk memantau pergerakan arus lalu lintas melalui aplikasi Travoy.
Pengamanan ini sebagai bentuk komitmen Polres PPU dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap aman, tertib, dan kondusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved