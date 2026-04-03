Peringatan Jumat Agung di HKBP Setia Negara Diwarnai dengan Visualisasi Jalan Salib

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERINGATAN Jumat Agung di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setia Negara Pematangsiantar diikuti ratusan jemaat. Peringatan Jumat Agung yang digelar sekali dalam satu tahun ini berjalan dengan khidmat yang diawali dengan pertunjukan atau visualisasi jalan salib. Pertunjukan kisah penyaliban Yesus Kristus itu diperankan oleh anak-anak sekolah minggu dari berbagai usia.
Pendeta Resort HKBP Setia Negara Pdt Nortima Hutasoit dalam pesannya menegaskan bahwa salib merupakan lambang kasih Allah.
"Salib merupakan lambang kasih Allah yang turut menderita demi keselamatan umat manusia," kata Pdt Nortima kepada Media Indonesia, Jumat (3/4).
Salib lanjut Nortima merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang selalu memelihara dan memberkati umatnya.
"Salib adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggal anak-anakNya, Ia setia menguatkan dan memberkati orang yang percaya kepada-Nya," tambah Pdt Nortima.
Jumat Agung menegaskan supaya umatnya agar tidak pernah ragu sedikitpun dan tetap beriman dengan penuh bahwa Yesus adalah Anak Allah.
"Jangan pernah ragu bersaksi tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan hidup kita. Jadilah saksi Kristus melalui kasih dan perdamaian kepada semua orang," kata Pdt Nortima. (H-2)
Ketua Panitia Paskah Pemuda GMIT 2026, Simson Polin mengatakan prosesi ini menjadi sarana mempererat kebersamaan lintas jemaat dan lintas agama.
Pekan Suci di Yerusalem berlangsung sepi dan penuh pembatasan akibat konflik. Simak kisah warga Kristen Palestina yang bertahan di tengah tekanan dan ancaman eksodus.
Sebelum ibadah, jemaat terlebih dahulu mengikuti pawai obor sebagai bentuk sukacita menyambut Paskah.
Ziarah menjadi single perdana dari kolektif musik Kalakarta yang berkolaborasi dengan penyanyi muda yang tengah naik daun, Clarisse Callista.
Masyarakat yang hendak bepergian pada akhir pekan ini untuk memantau pergerakan arus lalu lintas melalui aplikasi Travoy.
Pengamanan ini sebagai bentuk komitmen Polres PPU dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap aman, tertib, dan kondusif.
