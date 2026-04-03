Peringatan Jumat Agung di HKBP Setia Negara Diwarnai dengan Visualisasi Jalan Salib

Ilustrasi(MI/APUL ISKANDAR)

PERINGATAN Jumat Agung di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setia Negara Pematangsiantar diikuti ratusan jemaat. Peringatan Jumat Agung yang digelar sekali dalam satu tahun ini berjalan dengan khidmat yang diawali dengan pertunjukan atau visualisasi jalan salib. Pertunjukan kisah penyaliban Yesus Kristus itu diperankan oleh anak-anak sekolah minggu dari berbagai usia.

Pendeta Resort HKBP Setia Negara Pdt Nortima Hutasoit dalam pesannya menegaskan bahwa salib merupakan lambang kasih Allah.

"Salib merupakan lambang kasih Allah yang turut menderita demi keselamatan umat manusia," kata Pdt Nortima kepada Media Indonesia, Jumat (3/4).

Salib lanjut Nortima merupakan bukti kasih Allah kepada manusia yang selalu memelihara dan memberkati umatnya.

"Salib adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggal anak-anakNya, Ia setia menguatkan dan memberkati orang yang percaya kepada-Nya," tambah Pdt Nortima.

Jumat Agung menegaskan supaya umatnya agar tidak pernah ragu sedikitpun dan tetap beriman dengan penuh bahwa Yesus adalah Anak Allah.

"Jangan pernah ragu bersaksi tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan hidup kita. Jadilah saksi Kristus melalui kasih dan perdamaian kepada semua orang," kata Pdt Nortima. (H-2)