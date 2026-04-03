Ratusan Personel Polresta Balikpapan Amankan Tri Hari Suci 2026 Sejumlah Gereja

Ratusan personel Polresta Balikpapan disiagakan amankan ibadah Tri Hari Suci 2026(Dok Istimewa)

RATUSAN Personel Polresta Balikpapan disiagakan di sejumlah gereja guna mengamankan jalannya rangkaian ibadah Tri Hari Suci 2026, meliputi Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Sabtu Suci.

“Langkah ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman sekaligus menjamin umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang merayakan hari besar keagamaan tersebut,” tegas Kapolresta Balikpapan Kombes Pol. Jerrold H.Y. Kumontoy, Jumat (3/4).

Dibeberkannya, pengamanan dilaksanakan sejak Kamis hingga Minggu awal April 2026, melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi serta jajaran Polsek di wilayah Balikpapan. Pengamanan dilakukan pihaknya secara maksimal sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Selain pengamanan terbuka di sekitar lokasi ibadah, aparat juga menerapkan langkah-langkah preventif seperti patroli rutin dan pemantauan situasi di sejumlah titik strategis.

“Koordinasi dengan pengurus gereja turut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, termasuk pengaturan arus jemaat dan parkir kendaraan,” ungkap Kapolresta.

Polresta Balikpapan tambahnya, juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Toleransi antarumat beragama diharapkan terus terjaga, khususnya dalam momentum perayaan keagamaan yang sarat makna spiritual ini.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang damai dan harmonis. Toleransi dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif,” tambahnya.

Dengan pengamanan yang terencana dan sinergi antara aparat serta masyarakat, seluruh rangkaian ibadah Tri Hari Suci di Balikpapan diharapkan dapat berlangsung lancar tanpa gangguan.

“Polri menegaskan akan terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap kegiatan, termasuk perayaan hari besar keagamaan,” pungkasnya. (H-2)