Ribuan Warga Purwokerto Barat Peroleh Bantuan Pangan Berupa Beras dan Minyak

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
RIBUAN warga di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima bantuan pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026 pada Kamis (2/4).
Penyaluran dilakukan di Kantor Kelurahan Kedungwuluh dan ditujukan bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Setiap keluarga mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng Minyakita, yang merupakan akumulasi bantuan selama dua bulan.
Salah satu penerima, Saodah, 65, warga Kelurahan Karanglewas Lor, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Ia menilai bantuan beras dan minyak goreng sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hal serupa disampaikan Siti, 53, warga Kelurahan Pasir Kidul. Ia mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai mampu meringankan pengeluaran rumah tangga.
Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Hari ini kami menyalurkan bantuan pangan kepada warga di Kelurahan Kedungwuluh. Program ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di Kecamatan Purwokerto Barat, tercatat sebanyak 4.428 keluarga menerima bantuan dengan total distribusi mencapai 88.560 kilogram beras dan 17.712 liter minyak goreng.
Sebelumnya, Bulog Banyumas juga telah menyalurkan bantuan serupa di Kecamatan Somagede pada 13 Maret 2026 kepada 7.059 keluarga penerima, dengan total bantuan 141.180 kilogram beras dan 28.236 liter minyak goreng.
Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Banyumas pada 2026 mencapai 286.920 keluarga, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 214.642 penerima.
Prawoko menambahkan, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan pasokan minyak goreng dari produsen. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran,” katanya. (H-2)
