KAI Divre I Sumut Siapkan 28 Ribu Tiket Hadapi Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara menyiagakan sebanyak 28.440 tempat duduk untuk mengantisipasi peningkatan pelanggan selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih yang berlangsung pada 3 hingga 5 April 2026.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa setiap harinya tersedia 9.480 kursi untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat yang ingin berwisata maupun bersilaturahmi bersama keluarga.
“Momentum libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Kereta api tetap menjadi pilihan utama karena kenyamanan dan ketepatan waktu tempuh, terutama saat kepadatan lalu lintas jalan raya meningkat,” kata Anwar, Kamis (2/4).
Pada libur panjang kali ini, KAI Divre I Sumatera Utara mengoperasikan 22 perjalanan kereta api setiap harinya yang menghubungkan Kota Medan dengan berbagai destinasi favorit seperti Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, hingga Rantauprapat.
Guna menambah daya tampung, KAI Divre I Sumatera Utara juga memastikan operasional KA Sribilah Fakultatif untuk relasi Medan–Rantauprapat (PP). Kehadiran kereta tambahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas jadwal bagi calon penumpang di lintas tersebut.
Berdasarkan data, KA Sribilah Fakultatif cukup diminati oleh para pelanggan di Sumatera Utara. Pada masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung selama 22 hari sebelumnya, rangkaian ini tercatat telah melayani 22.455 pelanggan.
“Tingginya angka penumpang pada masa Lebaran membuktikan bahwa KA Sribilah Fakultatif sangat diandalkan masyarakat untuk mobilitas antarkota di wilayah Sumatera Utara,” kata Anwar. (H-2)
Tingkat okupansi di atas 100% pada kereta api lokal menunjukkan dinamika perjalanan yang terus bergerak di berbagai stasiun antara.
Dukungan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah menjadi faktor kunci yang menjaga tren mobilitas antarkota di Sumatera Utara tetap tinggi.
Selama 22 hari masa angkutan lebaran, terhitung muulai 11 Maret hingga 1 April 2026, Daop 3 Cirebon telah melayani sebanyak 371.044 pelanggan
Rangkaian kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan demi keamanan dan keselamatan penumpang.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume penumpang kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta masih tinggi hingga H+8 Lebaran 2026.
Layanan kereta api jarak jauh mencatat 4.246.274 penumpang dengan tingkat okupansi 118,9% dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja positif selama masa Angkutan Lebaran 2026 dengan melayani lebih dari 5 juta pelanggan.
Penambahan perjalanan dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan jadwal kepada pelanggan.
