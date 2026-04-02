KAI Divre I Sumut Siapkan 28 Ribu Tiket Hadapi Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara menyiagakan sebanyak 28.440 tempat duduk untuk mengantisipasi peningkatan pelanggan selama periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih yang berlangsung pada 3 hingga 5 April 2026.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa setiap harinya tersedia 9.480 kursi untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat yang ingin berwisata maupun bersilaturahmi bersama keluarga.

“Momentum libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian. Kereta api tetap menjadi pilihan utama karena kenyamanan dan ketepatan waktu tempuh, terutama saat kepadatan lalu lintas jalan raya meningkat,” kata Anwar, Kamis (2/4).

Pada libur panjang kali ini, KAI Divre I Sumatera Utara mengoperasikan 22 perjalanan kereta api setiap harinya yang menghubungkan Kota Medan dengan berbagai destinasi favorit seperti Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, hingga Rantauprapat.

Guna menambah daya tampung, KAI Divre I Sumatera Utara juga memastikan operasional KA Sribilah Fakultatif untuk relasi Medan–Rantauprapat (PP). Kehadiran kereta tambahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas jadwal bagi calon penumpang di lintas tersebut.

Berdasarkan data, KA Sribilah Fakultatif cukup diminati oleh para pelanggan di Sumatera Utara. Pada masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung selama 22 hari sebelumnya, rangkaian ini tercatat telah melayani 22.455 pelanggan.

“Tingginya angka penumpang pada masa Lebaran membuktikan bahwa KA Sribilah Fakultatif sangat diandalkan masyarakat untuk mobilitas antarkota di wilayah Sumatera Utara,” kata Anwar. (H-2)