Ilustrasi(Dok KAI)

JALUR rel di petak jalan Maswati – Sasaksaat, Kabupaten Bandung Barat, sudah kembali normal dan dapat dilalui kereta pada Kamis (2/4) dini hari. Tim tanggap darurat KAI merampungkan evakuasi rangkaian KA Ciremai dan pembersihan material longsor yang sempat menutupi jalur tersebut.

Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengungkapkan bahwa jalur tersebut resmi dibuka kembali tepat pada pukul 03.20 WIB. "Seluruh proses evakuasi sarana KA Ciremai dan pembersihan jalur dari material longsoran telah berhasil kami tuntaskan. Per Kamis, 2 April 2026 pukul 03.20 WIB, jalur Maswati – Sasaksaat sudah dapat dilalui kembali oleh kereta api," kata Kuswardojo dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Meskipun jalur sudah bisa dilintasi, KAI masih menerapkan prosedur keselamatan ketat. Rangkaian eks KA Parahyangan (142) menjadi kereta pertama yang melintasi lokasi tersebut dengan kecepatan terbatas.

Langkah antisipatif ini diambil untuk memastikan stabilitas jalur rel pasca-tertimbun material tanah dan bebatuan. Kuswardojo menambahkan, petugas masih bersiaga di lokasi untuk melakukan tahap normalisasi lanjutan.

"Kami masih melakukan tahap normalisasi jalur secara bertahap. Fokus kami adalah memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi, sehingga dalam waktu dekat jalur ini dapat kembali dilalui dengan kecepatan normal," imbuhnya.

Dengan dibukanya kembali jalur ini, diharapkan jadwal perjalanan KA di wilayah Daop 2 Bandung berangsur pulih dan kembali lancar. KAI tetap mengimbau para calon penumpang untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal resmi perusahaan guna mengantisipasi penyesuaian jadwal selama masa normalisasi. (H-2)