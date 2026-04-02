Long Weekend Paskah, KAI Daop 5 Tambah Dua Perjalanan Kereta Api

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto, Jawa Tengah menambah dua perjalanan kereta api guna mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang selama libur panjang Jumat Agung dan Paskah yang berlangsung pada 2–5 April 2026.

Dua kereta tambahan yang dioperasikan yakni KA (7027A) Kutojaya Utara relasi Kutoarjo–Pasarsenen dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi yang berangkat pukul 16.00 WIB, serta KA (7029A) Kutojaya Selatan Tambahan relasi Kutoarjo–Kiaracondong kelas ekonomi new generation modifikasi dengan jadwal keberangkatan pukul 18.00 WIB.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. As’ad Habibuddin, menyampaikan bahwa penambahan perjalanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak bepergian ke sejumlah kota tujuan seperti Jakarta, Bandung, dan wilayah lain yang dilalui.

“Selama periode long weekend, kami menyediakan total 11.726 tepat duduk per hari, terdiri atas 10.800 kursi reguler dan 926 kursi tambahan,” ujarnya pada Kamis (2/4).

Menurutnya, momentum libur panjang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan wisata maupun bersilaturahmi. Oleh karena itu, penambahan perjalanan dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan jadwal kepada pelanggan.

KAI juga mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, maupun kanal penjualan lainnya. Penumpang disarankan datang ke stasiun minimal 30 menit sebelum keberangkatan, serta dapat memanfaatkan fasilitas boarding berbasis Face Recognition yang tersedia di Stasiun Purwokerto dan Kutoarjo.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur Paskah dengan lebih tenang,” pungkasnya. (H-2)