Jelang Lebaran, KAI Daop 5 Purwokerto Beri Diskon untuk Pemudik

Ilustrasi(MI/Lilik Darmawan)

PADA masa angkutan mudik Lebaran, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto menghadirkan promo khusus bertajuk Ramadan Festive 2026. Program ini memberikan potongan harga tiket kereta api bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan biaya lebih hemat.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin mengatakan promo tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik dengan harga terjangkau.

“Melalui program Ramadan Festive kami menghadirkan berbagai promo menarik agar pelanggan dapat merencanakan perjalanan mudik dengan harga yang lebih hemat,” ujar As’ad.

Baca juga : Gangguan Banjir, Daop 5 Batalkan Sejumlah Perjalanan KA

Dalam program tersebut, KAI menawarkan dua jenis promo yakni Promo Mudik diskon 30 persen dan Flash Sale dengan tarif tiket spesial.

“Pada Promo Mudik 30 persen, pelanggan dapat memperoleh potongan harga untuk pemesanan tiket yang mulai dijual pada 9 Maret 2026. Promo ini berlaku untuk periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026 pada sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 5 Purwokerto,” jelasnya.

Beberapa kereta yang mendapatkan potongan harga antara lain KA Cakrabuana relasi Purwokerto–Gambir, KA Kertanegara rute Purwokerto–Malang, KA Sawunggalih rute Kutoarjo–Pasarsenen, KA Kutojaya Utara rute Kutoarjo–Pasarsenen, KA Sancaka Utara rute Cilacap–Surabaya Pasarturi, serta KA Purwojaya relasi Cilacap–Gambir.

“Selain diskon reguler, KAI juga menghadirkan program Flash Sale dengan tarif super hemat yang hanya dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI. Promo ini berlangsung pada 9 Maret 2026 pukul 16.30 hingga 17.30 WIB,” katanya.

Dalam Flash Sale tersebut, pelanggan dapat memperoleh tiket dengan harga spesial, yakni Rp600.000 untuk kelas Panoramic, Rp300.000 untuk kelas eksekutif, dan Rp150.000 untuk kelas ekonomi. Tiket berlaku untuk keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026.

Promo Flash Sale juga mencakup layanan kereta wisata yang dikelola KAI Wisata seperti kelas Priority, Imperial, dan Panoramic dengan periode perjalanan 11 hingga 20 Maret 2026.

As’ad mengimbau masyarakat memanfaatkan program promo tersebut untuk merencanakan perjalanan lebih awal, terutama menjelang periode mudik Lebaran yang biasanya mengalami lonjakan penumpang.

Sementara itu, hingga Sabtu (7/3) sore, KAI Daop 5 Purwokerto mencatat penjualan tiket angkutan Lebaran telah mencapai 150.836 tiket atau sekitar 58 persen dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 258.192 tiket.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal agar mendapatkan jadwal keberangkatan yang diinginkan,” katanya.

Ia berharap program promo Ramadan Festive dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan kereta api yang lebih nyaman dan terjangkau selama periode mudik Lebaran.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan perjalanan mudik yang lebih menyenangkan bersama KAI,” ujar As’ad. (LD)